Ã–SYM sÄ±nav takvimi referandum nedeniyle deÄŸiÅŸtirildi

16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bilinen TUS ve STS TÄ±p sÄ±nav tarihleri referandum nedeniyle 22 Nisan'a ertelendi

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezinden (ÖSYM) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-TUS Ä°lkbahar Dönemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YükseköÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°çin Seviye Tespit SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-STS TÄ±p Ä°lkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan'da uygulanmasÄ±na ve 17 MayÄ±s'ta sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸünün talebi doÄŸrultusunda Devlet Hizmet YükümlülüÄŸü atamasÄ± sonrasÄ± atama iÅŸlemleri yapÄ±lan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrÄ±lmalarÄ±, yapÄ±lan atamalarÄ±n hükümsüz kalmasÄ± ve atama yerlerinde saÄŸlÄ±k hizmet sunumunda yaÅŸanan aksamalar nedeniyle 2017 TUS ve STS TÄ±p Sonbahar Dönemi SÄ±navlarÄ±'nÄ±n 27 AÄŸustos'ta yapÄ±lmasÄ±na, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n 20 Eylül'de açÄ±klanmasÄ±na, 2018'den itibaren TUS ve STS TÄ±p 1'inci Dönem sÄ±navÄ±nÄ±n ÅŸubat, TUS ve STS TÄ±p 2'nci Dönem sÄ±navÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.AçÄ±klamada, 2017 SÄ±nav Takvimi'nin güncellenmiÅŸ haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylarÄ±n bilgisine sunulduÄŸu kaydedildi.