Referandum iÃ§in o iki sÄ±nav ertelendi

16 Nisan'da referandumun yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã–SYM aynÄ± tarihte yapÄ±lmasÄ± planlanan TUS ve STS'nin 1 hafta sonraya erteleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan daha önce yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (TUS) ile TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YükseköÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°çin Seviye Tespit SÄ±navÄ±'nÄ±n (STS) 16 Nisan'da düzenlenmesi planlanÄ±yordu. Ancak aynÄ± tarihte anayasa referandumunun yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle sÄ±nav tarihinin deÄŸiÅŸtirilip deÄŸiÅŸtirilmeyeceÄŸi merak konusu oldu. ÖSYM'den yapÄ±lan açÄ±klamada ise her iki sÄ±navÄ±n da 22 Nisan'da uygulanacaÄŸÄ± duyuruldu: "16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-TUS Ä°lkbahar Dönemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YükseköÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°çin Seviye Tespit SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-STS TÄ±p Ä°lkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan 2017'de uygulanmasÄ±na ve 17 MayÄ±s 2017'de sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±na karar verildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü'nün talebi doÄŸrultusunda; Devlet Hizmet YükümlülüÄŸü atamasÄ± sonrasÄ± atama iÅŸlemleri yapÄ±lan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrÄ±lmalarÄ± yapÄ±lan atamalarÄ±n hükümsüz kalmasÄ± ve atama yerlerinde saÄŸlÄ±k hizmet sunumunda yaÅŸanan aksamalar nedeni ile TUS ve STS TÄ±p Sonbahar Dönemi SÄ±navlarÄ±nÄ±n, 27 AÄŸustos'ta uygulanmasÄ±na, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n 20 Eylül'de açÄ±klanmasÄ±na; 2018 yÄ±lÄ±ndan itibaren TUS ve STS TÄ±p Birinci Dönem sÄ±navÄ±nÄ±n ÅŸubat, TUS ve STS TÄ±p Ä°kinci Dönem sÄ±navÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar verildi. 2017 sÄ±nav takvimi güncellenmiÅŸ haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden öÄŸrenilebilir."