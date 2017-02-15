Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 15/02/2017 11:09

Referandum iÃ§in o iki sÄ±nav ertelendi


16 Nisan'da referandumun yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã–SYM aynÄ± tarihte yapÄ±lmasÄ± planlanan TUS ve STS'nin 1 hafta sonraya erteleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi (ÖSYM) tarafÄ±ndan daha önce yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (TUS) ile TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YükseköÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°çin Seviye Tespit SÄ±navÄ±'nÄ±n (STS) 16 Nisan'da düzenlenmesi planlanÄ±yordu. Ancak aynÄ± tarihte anayasa referandumunun yapÄ±lacak olmasÄ± nedeniyle sÄ±nav tarihinin deÄŸiÅŸtirilip deÄŸiÅŸtirilmeyeceÄŸi merak konusu oldu. ÖSYM'den yapÄ±lan açÄ±klamada ise her iki sÄ±navÄ±n da 22 Nisan'da uygulanacaÄŸÄ± duyuruldu: "16 Nisan 2017 tarihinde yapÄ±lacaÄŸÄ± duyurulan TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-TUS Ä°lkbahar Dönemi) ve TÄ±p DoktorluÄŸu AlanÄ±nda YurtdÄ±ÅŸÄ± YükseköÄŸretim Diploma DenkliÄŸi Ä°çin Seviye Tespit SÄ±navÄ±'nÄ±n (2017-STS TÄ±p Ä°lkbahar Dönemi), referandum nedeniyle 22 Nisan 2017'de uygulanmasÄ±na ve 17 MayÄ±s 2017'de sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ±na karar verildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Genel MüdürlüÄŸü'nün talebi doÄŸrultusunda; Devlet Hizmet YükümlülüÄŸü atamasÄ± sonrasÄ± atama iÅŸlemleri yapÄ±lan hekimlerin TUS'u kazanarak görev yerlerinden ayrÄ±lmalarÄ± yapÄ±lan atamalarÄ±n hükümsüz kalmasÄ± ve atama yerlerinde saÄŸlÄ±k hizmet sunumunda yaÅŸanan aksamalar nedeni ile TUS ve STS TÄ±p Sonbahar Dönemi SÄ±navlarÄ±nÄ±n, 27 AÄŸustos'ta uygulanmasÄ±na, sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ±n 20 Eylül'de açÄ±klanmasÄ±na; 2018 yÄ±lÄ±ndan itibaren TUS ve STS TÄ±p Birinci Dönem sÄ±navÄ±nÄ±n ÅŸubat, TUS ve STS TÄ±p Ä°kinci Dönem sÄ±navÄ±nÄ±n aÄŸustos ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±na karar verildi. 2017 sÄ±nav takvimi güncellenmiÅŸ haliyle http://www.osym.gov.tr internet adresinden öÄŸrenilebilir."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Ã–SYM

Ã–SYM sÄ±nav takvimi referandum nedeniyle deÄŸiÅŸtirildi

16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bilinen TUS ve STS TÄ±p sÄ±nav tarihleri referandum nedeniyle 22 Nisan'a ertelendi


Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan yaz tatili kÄ±salÄ±yor iddialarÄ±na yanÄ±t geldi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, yaz tatilinin uzun olduÄŸunu sÃ¶yleyenlere karÅŸÄ±lÄ±k, Yaz tatilini kaldÄ±rma gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yok. Ancak yaz tatilini Ã¶ÄŸrencilerimize etkin bir ÅŸekilde vermek istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸarak, yeni projelerin varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti.


EtÃ¼t merkezleri kapatÄ±lÄ±yor mu

Son KHK ile 'etÃ¼t eÄŸitim merkezi' de eÄŸitim sisteminden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.