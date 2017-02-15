Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 15/02/2017 12:37

YÃ–K'ten ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ± ilgilendiren flaÅŸ karar


YÃ–K'ten gelen aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± istedikleri Ã¼niversitede eÄŸitim gÃ¶rebilecekler.

YÖK BaÅŸkanÄ± Yekta Saraç konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "YükseköÄŸretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamÄ±nda, hem yurt içi hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki terörle mücadele sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit düÅŸen vatandaÅŸlarÄ±n üniversitelerde kayÄ±tlÄ± eÅŸ ve çocuklarÄ±nÄ±n, talepleri halinde, 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öÄŸrenci statüsünde öÄŸrenim görmelerine iliÅŸkin bir karar aldÄ±k."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Referandum iÃ§in o iki sÄ±nav ertelendi

16 Nisan'da referandumun yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine Ã–SYM aynÄ± tarihte yapÄ±lmasÄ± planlanan TUS ve STS'nin 1 hafta sonraya erteleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ã–SYM

Ã–SYM sÄ±nav takvimi referandum nedeniyle deÄŸiÅŸtirildi

16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ± bilinen TUS ve STS TÄ±p sÄ±nav tarihleri referandum nedeniyle 22 Nisan'a ertelendi


Bakan Ä°smet YÄ±lmaz'dan yaz tatili kÄ±salÄ±yor iddialarÄ±na yanÄ±t geldi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, yaz tatilinin uzun olduÄŸunu sÃ¶yleyenlere karÅŸÄ±lÄ±k, Yaz tatilini kaldÄ±rma gibi bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz yok. Ancak yaz tatilini Ã¶ÄŸrencilerimize etkin bir ÅŸekilde vermek istiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸarak, yeni projelerin varlÄ±ÄŸÄ±ndan bahsetti.