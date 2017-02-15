YÃ–K'ten ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ± ilgilendiren flaÅŸ karar

YÃ–K'ten gelen aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± istedikleri Ã¼niversitede eÄŸitim gÃ¶rebilecekler.

YÖK BaÅŸkanÄ± Yekta Saraç konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: "YükseköÄŸretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamÄ±nda, hem yurt içi hem de yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki terörle mücadele sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Sahil Güvenlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe giriÅŸiminde ÅŸehit düÅŸen vatandaÅŸlarÄ±n üniversitelerde kayÄ±tlÄ± eÅŸ ve çocuklarÄ±nÄ±n, talepleri halinde, 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öÄŸrenci statüsünde öÄŸrenim görmelerine iliÅŸkin bir karar aldÄ±k."