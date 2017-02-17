MEB sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atama takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 20 bin sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± iÃ§in 15 Martâ€™ta Ã¶n baÅŸvurularÄ± alacak

21 Mart’ta sözlü sÄ±nav merkezleri ilan edilecek ve sÄ±nav merkezi tercihleri alÄ±nacak. 27 Mart’ta ise adaylarÄ±n sözlü sÄ±nava alÄ±nacaklarÄ± sÄ±nav merkezleri ilan edilecek. Sözlü sÄ±navlar ise 3-7 Nisan tarihlerinde yapÄ±lacak.

EN ÇOK SINIF ÖÄžRETMENÄ° ALINACAK

MEB’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kontenjana göre, en çok sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni alÄ±nacak. 50 taban puanla toplam 3 bin 570 sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni alÄ±nacak. Yine 50 taban puanla, 2 bin 193 Ä°ngilizce, 2 bin 143 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, bin 835 matematik, okul öncesi bin 720, bin 140 Türkçe öÄŸretmeni, bin 3 de fen bilimleri/fen teknolojileri öÄŸretmeni alÄ±nacak.

Öte yandan, 20 öÄŸretmen atamasÄ±yla ilgili açÄ±klama yapan EÄŸitim-Sen, “MEB verilerine göre 100 binin üzerinde öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± bulunmasÄ±na raÄŸmen, sözleÅŸmeli olarak atamasÄ± planlanan 20 bin öÄŸretmen atamasÄ±nÄ±n mevcut açÄ±klarÄ± kapatmak açÄ±sÄ±ndan son derece yetersiz olduÄŸu açÄ±k” dedi.

15 yÄ±lda KPSS'ye giren her 100 öÄŸretmenden sadece 18'inin atanabildiÄŸine dikkat çekilen açÄ±klamada, “Geriye kalan 82 iÅŸsiz öÄŸretmen ya tekrar sÄ±nava girmek ya da baÅŸka alanlarda çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AtamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmenlerin zorunlu olarak meslekleri dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸler yapmaya zorlanmasÄ± ve meslekleri ile ilgisi olmayan alanlarda çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±lmasÄ± Türkiye için utanç vericidir” denildi.

SÖZLÜ SINAV SORUN YARATACAK

EÄŸitim-Sen açÄ±klamasÄ±na ÅŸöyle devam etti: “GeçtiÄŸimiz Ekim ayÄ±nda yapÄ±lan sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik sÄ±navÄ±nda sorulan sorular üzerinden ortaya atÄ±lan iddialar, sözlü sÄ±nav uygulamasÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan siyasi kadrolaÅŸma amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± göstermiÅŸtir. ÖÄŸretmen atamalarÄ±nda sözlü sÄ±navda Ä±srar edilmesi, öÄŸretmen istihdamÄ±nÄ±n açÄ±k bir ÅŸekilde ‘politik güvencesizleÅŸtirmeye’ dönüÅŸeceÄŸini, AKP'ye eleÅŸtirel ve muhalif yaklaÅŸan öÄŸretmenlerin elenebileceÄŸini, öÄŸretmenin öÄŸrencisini deÄŸil, hükümetin istek ve beklentileri doÄŸrultusunda çalÄ±ÅŸmaya zorlanacaÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

Türkiye'de sözlü sÄ±nava dayalÄ± tüm uygulamalarÄ±n ‘siyasal kadrolaÅŸma’nÄ±n önünü açarak sayÄ±sÄ±z haksÄ±zlÄ±ÄŸa neden olduÄŸu, aldÄ±klarÄ± puanlara bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n iktidarÄ±n dünya görüÅŸüne uygun olanlar sürekli baÅŸarÄ±lÄ± olurken, iktidarÄ±n dünya görüÅŸüne yakÄ±n olmayanlarÄ±n taraflÄ± ve kasÄ±tlÄ± deÄŸerlendirmeler üzerinden elendiÄŸi ya da “saf dÄ±ÅŸÄ±” bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± çok iyi bilinmektedir. Benzer bir tespiti yüksek yargÄ± da yapmÄ±ÅŸ, kamuda sadece sözlü sÄ±nav ile yapÄ±lan atamalarÄ±n büyük bölümünü iptal etmiÅŸtir.

SÖZLÜ SINAVDA ISRAR EDÄ°LMESÄ° DÄ°KKAT ÇEKÄ°CÄ°

15 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ± döneminde ‘torpil’ kelimesi ile eÅŸ anlamlÄ± hale gelen ve yüksek yargÄ± tarafÄ±ndan ‘objektif olmama’, ‘taraflÄ±lÄ±k’ gibi gerekçelerle defalarca iptal edilen ‘sözlü sÄ±nav’ uygulamasÄ±nÄ±n sözleÅŸmeli öÄŸretmen istihdamÄ±nda Ä±srar edilmesi dikkat çekicidir.

En yaygÄ±n kamu hizmeti olan ve kamu istihdamÄ±nÄ±n yüzde 52'sini (MEB+YükseköÄŸretim) oluÅŸturan eÄŸitim hizmetlerinin düzenlilik ve süreklilik gerektiren bir alan olmasÄ±na raÄŸmen, eÄŸitimde sözleÅŸmeli öÄŸretmenlik gibi belirli süreli ve güvencesizliÄŸe dayanan istihdam biçiminin benimsenmesinin öÄŸrencilere de, eÄŸitim sistemine de somut bir faydasÄ± olmasÄ± mümkün deÄŸildir.

Nitelikli bir eÄŸitimin gerçekleÅŸtirilebilmesi için öÄŸretmenlerin yetiÅŸtirilme ve atanmalarÄ± sürecinin planlÄ± ÅŸekilde iÅŸlemesi gerektiÄŸi açÄ±ktÄ±r. 300 bini aÅŸkÄ±n atamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmenin, mesleÄŸini icra edilebilmek için KPSS barajlarÄ±nÄ±, doÄŸrudan ‘torpil’ çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran mülakat sÄ±navlarÄ±nÄ±, aday öÄŸretmenlik sÄ±navÄ±nÄ± ve daha birçok engeli geçmeye çalÄ±ÅŸmasÄ± ülkemiz açÄ±sÄ±ndan utanç verici bir durumdur.

SÖZLÜ SINAV KOMÄ°SYONU ÇELÄ°ÅžKÄ°LÄ°

MEB'in laik-bilimsel eÄŸitim karÅŸÄ±tÄ± politika ve uygulamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, son yÄ±llarda eÄŸitimde yaÅŸanan yoÄŸun siyasal kadrolaÅŸma ile en güvenilmez bakanlÄ±k haline geldiÄŸi bir dönemde, yine belirleyeceÄŸi ‘Sözlü SÄ±nav Komisyonu’ hem sözleÅŸmeli öÄŸretmen adaylarÄ±nÄ± sözlü sÄ±nava tabi tutacak, hem de bu konuda yapÄ±lan itirazlarÄ± karara baÄŸlayacak olmasÄ± büyük bir çeliÅŸkidir. Türkiye'de her zaman büyük bir kuÅŸku ile yaklaÅŸÄ±lan sözlü sÄ±navlarda, sözlü sÄ±nav sorularÄ±nÄ± hazÄ±rlayan/hazÄ±rlatan ve sözlü sÄ±navÄ± gerçekleÅŸtiren komisyonun, sözlü sÄ±navlara yapÄ±lacak itirazlarÄ± da deÄŸerlendirip karar baÄŸlayacak olmasÄ±, eÄŸitimde torpil mekanizmasÄ±nÄ±n sözlü sÄ±nav üzerinden daha güçlü bir ÅŸekilde iÅŸletileceÄŸine yönelik ÅŸüpheleri arttÄ±rmaktadÄ±r.

HERKESE KADROLU GÜVENCELÄ° Ä°STÄ°HDAM SAÄžLANMALI

EÄŸitimin vazgeçilmez unsuru öÄŸretmendir ve eÄŸitimin niteliÄŸi, öÄŸretmenin niteliÄŸi ile doÄŸru orantÄ±lÄ±dÄ±r. SözleÅŸmeli ve ücretli öÄŸretmenlerin mevcut çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ile öÄŸrencilere ve genel olarak eÄŸitim sistemine hiçbir faydasÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± geçmiÅŸ uygulamalarla somut bir ÅŸekilde görülmüÅŸtür. Kamu hizmetlerinin sürekliliÄŸi, düzenliliÄŸi ve halka daha nitelikli olarak sunulmasÄ± için her türlü güvencesiz istihdam uygulamalarÄ±ndan derhal vazgeçilmeli, herkese kadrolu ve güvenceli istihdam saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.

HUKUKSUZ Ä°HRAÇLAR Ä°PTAL EDÄ°LMELÄ°

MEB “20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen” kararÄ±nÄ± gözden geçirilmeli, ihtiyaç kadar kadrolu öÄŸretmen atamasÄ± yapÄ±lmalÄ±dÄ±r. MEB'de yaÅŸanan hukuksuz ihraçlar sonucunda 33 bin 65 öÄŸretmenin kamu görevinden ihraç edilesi ve öÄŸrencilerinden koparÄ±lmasÄ±nÄ±n öÄŸretmen açÄ±klarÄ±nÄ± daha da arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. Hukuksuz ihraçlar derhal iptal edilmeli, haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayan öÄŸretmenlerin yeniden öÄŸrencileri ile buluÅŸmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r.”