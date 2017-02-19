Doktora Ã¶ÄŸrencisi Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmayÄ± kazara bombaya Ã§evirdi

Ä°ngiltere'de bir doktora Ã¶ÄŸrencisi kimya lavoratuvarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± farkÄ±nda olmadan Paris ve BrÃ¼ksel'deki saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lan bombaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼.

Ä°ngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bir doktora öÄŸrencisi kimya laboratuvarÄ±nda baÅŸka bir araÅŸtÄ±rma üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±rken kazayla, 2007'de Londra'da 52 kiÅŸinin öldüÄŸü 750 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan bombalarÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ±. Üniversiteden yapÄ±lan açÄ±klamada, adÄ± belirtilmeyen öÄŸrencinin 3 Åžubat'ta farkÄ±nda olmadan TATP olarak bilinen Triaseton Triperoksid geliÅŸtirdiÄŸi belirtildi.