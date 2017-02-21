Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 21/02/2017 08:19

MEB aÃ§Ä±kladÄ± 20 bin Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± ne zaman yapÄ±lacak

Ã¶ÄŸretmen atamasÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca alÄ±nan karara gÃ¶re 20 bin Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ± referandum sonrasÄ±nda yapÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB), geçen hafta yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± atama takviminde sadece sözlü sÄ±nav tarihini açÄ±kladÄ±. Ancak 90 branÅŸtan atanacak 20 bin öÄŸretmen için iÅŸbaÅŸÄ± tarihine iliÅŸkin bilgi vermedi.AtamanÄ±n, eÄŸitim öÄŸretimin sona erdiÄŸi haziran ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± öngörülüyor. Böylece atamalar Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu sonrasÄ±na kalacak. Haziranda atamasÄ± yapÄ±lacak öÄŸretmenlere yaz tatili boyunca hizmet içi eÄŸitim ve yeni müfredat eÄŸitimi verilecek. 

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sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atamasÄ±

MEB sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen atama takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 20 bin sÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmen alÄ±mÄ± iÃ§in 15 Martâ€™ta Ã¶n baÅŸvurularÄ± alacak


YÃ–K'ten ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±nÄ± ilgilendiren flaÅŸ karar

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