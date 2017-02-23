ÅžimÅŸek Ã–ÄŸretmenlerimizi yeniden eÄŸitilmeli ve performanslarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§meliyiz dedi

Bursa'da BALKAN TÃœRKSÄ°AD'Ä±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Mehmet ÅžimÅŸek, referandum sonrasÄ± eÄŸitim alanÄ±na el atacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, Bursa'da BALKAN TÜRKSÄ°AD'Ä±n düzenlediÄŸi 17. sinerji toplantÄ±sÄ±na katÄ±ldÄ±. Referandumun ardÄ±ndan hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde birçok alanda reform yapacaklarÄ±nÄ± vurgulayan ÅžimÅŸek, "EÄŸitim bizim en öncelikli hedefimiz. Samimi olarak söylüyorum, bugün bütçenin 5'te birini vergi gelirlerini, vergi gelirlerinin neredeyse 4'te birini bu ülke eÄŸitime harcÄ±yor. Milletten alÄ±nan her 100 liralÄ±k verginin neredeyse 4'te biri eÄŸitime harcanÄ±yor. 600 bin civarÄ±nda öÄŸretmen atamÄ±ÅŸÄ±z. 300 bin civarÄ±nda yeni derslik yapmÄ±ÅŸÄ±z. Fakat nitelikte daha kat etmemiz gereken yollar var" dedi.

"ÖÄžRETMENLERÄ°MÄ°Z YENÄ°DEN EÄžÄ°TÄ°LMELÄ°"

Önümüzdeki dönemde okul öncesi eÄŸitimin zorunlu hale getirileceÄŸini de hatÄ±rlatan ÅžimÅŸek "Bütün Türkiye'nin tam gün eÄŸitim uygulamasÄ±na geçeceÄŸiz. BeÅŸinci sÄ±nÄ±ftan itibaren tüm öÄŸrenciler yabancÄ± dil hazÄ±rlÄ±k sÄ±nÄ±fÄ± okumalÄ±. ÖÄŸretmenlerimizin konumunu güçlendirmeli, yeniden eÄŸitilmeli ve performanslarÄ±nÄ± ölçmeliyiz. Türkiye dördüncü sanayi devrimine nitelikli insanla hazÄ±r olabilir. Dünya çok hÄ±zla deÄŸiÅŸecek. Bugün var olan teknolojiler bir araya gelecek. Yapay zeka robotlar hayallerin ötesinde insan hayatÄ±nÄ± ÅŸekillendirecek" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

"Ä°KÄ°NCÄ° TEMEL ÖNCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z AR-GE"

Türkiye'nin demokrasisinin güçlendiÄŸini ifade eden ÅžimÅŸek, "Bütün kesimleriyle birlikte birlik ve beraberlik içerisinde bu tehdidi bertaraf etmiÅŸtir. Türkiye terörle mücadele de baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±r. DAEÅž terör örgütü ÅŸu anda Türkiye'nin sahada güçlü mücadelesi sayesinde güçlü ÅŸekilde zemin kaybediyor. Bölücü terör örgütü kalkÄ±ÅŸmanÄ±n altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Hiç ummadÄ±klarÄ± ölçüde darbe yemiÅŸtir. Türkiye o açÄ±dan bütün bu sorunlarÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ ve üstesinden gelmiÅŸtir. Bu anlamda da en kötüsü geride kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi Türkiye anayasa referandum /' title='referandum , 2017 Referandum SonuçlarÄ±'>referandum sonrasÄ±nda geri kalan reformlarla beraber çok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde küresel rekabette konumlanacaktÄ±r. Birinci önceliÄŸimiz eÄŸitim. Ä°kinci temel önceliÄŸimiz Ar-Ge. AltyapÄ±ya bu dönemde çok büyük önem verdik" ÅŸeklinde konuÅŸtu.