Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 23/02/2017 13:12

Meslek lisesinde okuyan Ã¶ÄŸrencilere maaÅŸ ve sigorta mÃ¼jdesi


Meslek ve teknik liselerde okuyan ve zorunlu olarak staj yapmasÄ± gereken Ã¶ÄŸrencilerin sigorta primleri okul tarafÄ±ndan, Ã¼cretleri de iÅŸveren tarafÄ±ndan bankaya her ayÄ±n 10'unda yatÄ±rÄ±lacak.

Meslek lisesi öÄŸrencisi veya üniversite öÄŸrencisi olup, iÅŸletmelerde 3308 sayÄ±lÄ± Kanun kapsamÄ±nda staj yapanlarÄ±n stajyer sigorta primleri okullarÄ± tarafÄ±ndan ödenmek olup, iÅŸverenler tarafÄ±ndan da ücret ödenmesi gerekmektedir.09.12.2016 tarihli 6764 SayÄ±lÄ± Kanunla, 2016-2017 öÄŸretim yÄ±lÄ±na özgü olarak stajyer ücretleri personel ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n Asgari Ücretin Net TutarÄ± yüzde 30 ÅŸeklinde ödeneceÄŸi ve stajyer desteÄŸi uygulanacaÄŸÄ±na yönelik düzenleme yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.2016-2017 eÄŸitim ve öÄŸretim yÄ±lÄ±ndan geçerli olmak üzere, stajyerlere ödenecek en az ücretin, yirmiden az çalÄ±ÅŸanÄ± olan iÅŸletmeler için 2/3 ü, yirmi ve üzerinde personel iÅŸletmeler için 1/3 ü, devlet katkÄ±sÄ± olarak Ä°ÅŸsizlik SigortasÄ± fonundan karÅŸÄ±lanacaktÄ±r. Ücret ve Stajyer DesteÄŸi Ödeme Günü: Ä°ÅŸletmeler sözleÅŸmede belirlenen devlet katkÄ±sÄ± dâhil tutarÄ±, en geç her ayÄ±n onuncu gününe kadar öÄŸrencinin banka hesabÄ±na ödemek zorundadÄ±r. Banka hesabÄ± olmayan öÄŸrenciler için banka hesabÄ± açtÄ±rmasÄ± istenmelidir. Ä°ÅŸverenin ödediÄŸi devlet katkÄ±sÄ± tutarÄ±, aynÄ± ayÄ±n 25. gününe kadar iÅŸletmelere ödenir. (Star)

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