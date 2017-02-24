Ehliyeti olanlar dikkat trafikte saygÄ± eÄŸitimi alacaksÄ±nÄ±z

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re ehliyet sahibi 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ã¼cretsiz olarak "trafikte saygÄ± eÄŸitimleri" dersini alacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" derslerinin içeriÄŸinde yer alan trafikte saygÄ± eÄŸitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, BakanlÄ±k, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Sürücü EÄŸitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Åžoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol doÄŸrultusunda, yeni bir uygulamayÄ± daha hayata geçirmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

ÇalÄ±ÅŸma ile karayolu trafik güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, bireylerin trafik sorununa karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve toplumsal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturulmasÄ± için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygÄ± eÄŸitimi" verilmesi öngörülüyor.

EÄŸitimler, ehliyet sÄ±navlarÄ±ndaki trafik adabÄ± testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel deÄŸerler", "trafikte empati ve iletiÅŸim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diÄŸerlerinin sürücü davranÄ±ÅŸlarÄ±na etkisi" gibi temel baÅŸlÄ±klarda ele alÄ±nacak.

EÄŸitimlerde, yayalara öncelik verilmesi, sürücünün araç kullanÄ±rken yapacaÄŸÄ± kural ihlalinin sonucunun sadece maddi cezasÄ± bulunduÄŸunu düÅŸünmemesi, kendisinin ya da sevdiklerinin canÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da farkÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi gibi konulara dikkat çekilecek.

KURSLAR ÜCRETSÄ°Z OLACAK

Protokol çerçevesinde, Özel ÖÄŸretim KurumlarÄ± Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taÅŸÄ±t sürücü kurslarÄ±nda verilecek saygÄ± eÄŸitimleri, kamu yararÄ± gereÄŸi ücretsiz düzenlenecek.

Kurslarda verilecek programÄ±n 4 saat olmasÄ± planlanÄ±yor. BakanlÄ±k, saygÄ± eÄŸitimlerine ilk olarak kamu kurumlarÄ±nda görev yapan sürücülerden baÅŸlayacak. Bu eÄŸitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulmasÄ± öngörülüyor.

Daha sonra, isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak illerdeki belirli yaÅŸ grubu aralÄ±ÄŸÄ±nda ehliyeti bulunanlara eÄŸitim verilecek.

MEB, daha sonra yapacaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarla Türkiye genelindeki 25 milyon ehliyet sahibinin tamamÄ±na saygÄ± eÄŸitimlerinin verilmesini hedefliyor.

BakanlÄ±k, çeÅŸitli zamanlarda video, billboard, afiÅŸ, el ilanÄ±, broÅŸür, kamu spotu gibi tanÄ±tÄ±m araçlarÄ± ile oldukça geniÅŸ bir kitleye ulaÅŸmayÄ± amaçlÄ±yor. Protokolün yürütülmesi için ayrÄ±ca il ve ilçelerde yürütme kurullarÄ± oluÅŸturacak. BakanlÄ±k, eÄŸitime katÄ±lan sürücülere sertifika verilmesi için hazÄ±rlanÄ±yor.

Öte yandan, Karayolu Trafik GüvenliÄŸi Stratejisi EÅŸgüdüm Kurulu, karayolu trafik kazalarÄ±ndan kaynaklÄ± ölümlerin baÅŸlÄ±ca sebeplerine dikkat çekmek amacÄ±yla 2017 yÄ±lÄ±nÄ± "Trafikte SaygÄ± ve Araç KullanÄ±rken Cep Telefonu KullanÄ±mÄ± ile Mücadele YÄ±lÄ±" ilan etti.