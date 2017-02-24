AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim'de kayÄ±t yenileme sÃ¼resi ne zamana kadar uzatÄ±ldÄ± iÅŸte cevabÄ±

Anadolu Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltelerinin bugÃ¼n sona erecek 2016-2017 Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dÃ¶nemi kayÄ±tlarÄ±nÄ±n sÃ¼resi 26 Åžubat Pazar gÃ¼nÃ¼ne kadar uzatÄ±ldÄ±

AÜ'nün internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, AÜ AçÄ±köÄŸretim, Ä°ktisat ve Ä°ÅŸletme fakültelerinin 2016-2017 öÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dönemi kayÄ±t yenileme iÅŸlemleri 26 Åžubat Pazar günü saat 22.59'a kadar uzatÄ±ldÄ±.

ÖÄŸrenciler, ders ekle-sil iÅŸlemlerini "http://aof.anadolu.edu.tr" adresi "kayÄ±t otomasyonu" baÄŸlantÄ±sÄ± "kayÄ±t yenileme" bölümünden yapabilecek.

Ders ekle-sil iÅŸlemlerini yapan öÄŸrenciler 2016-2017 öÄŸretim yÄ±lÄ± bahar dönemi öÄŸretim gideri ve öÄŸrenim ücreti/öÄŸrenci katkÄ± payÄ± ödemelerini 26 Åžubat'a kadar kredi kartÄ±/banka kartÄ±yla, Ziraat BankasÄ± ATM'lerinden (kartlÄ± veya kartsÄ±z), mobil bankacÄ±lÄ±k veya internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan gerçekleÅŸtirebilecek.

ÖÄŸrenciler ders kitaplarÄ±nÄ± 27 Åžubat Pazartesi gününden itibaren bürolardan teslim alabilecek.