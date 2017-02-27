Engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± iÃ§in son gÃ¼n ne zaman

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nan karara gÃ¶re engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvuru sÃ¼resi uzatÄ±ldÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), engelli öÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±.MEB tarafÄ±ndan bin 500 engelli öÄŸretmen alÄ±mÄ± yapÄ±lacak.BakanlÄ±k yetkilileri, engelli öÄŸretmen alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± için daha önce belirtilen sürenin, yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

2016 Engelli Kamu Personeli Seçme SÄ±navÄ± (EKPSS) puanÄ± üstünlüÄŸüne göre, bin 500 engelli öÄŸretmen atamasÄ± için "https://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden baÅŸvuru formu doldurulacak.