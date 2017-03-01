Ã–SYM'den YGS'ye girecek adaylara flaÅŸ uyarÄ±

Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan 22 Åžubat tarihli 2017 YGS adaylarÄ±nÄ±n sÄ±nava girecekler iÃ§in geÃ§erli olacak kimlik kartlarÄ±na iliÅŸkin duyuruda gÃ¼ncelleme yapÄ±ldÄ±

ÖSYM'den, 12 Mart'ta gerçekleÅŸtirilecek YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±'na (YGS) baÅŸvuran adaylarÄ±n, yeni kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar verilecek belgenin 15 gün geçerlilik süresinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinden dolayÄ± adaylarÄ±n "geçici kimlik kartÄ±" veya "kimlik kartÄ± talep belgesi" ile de sÄ±nava girebilecekleri duyuruldu.

Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸünce kimlik kartlarÄ±nÄ±n yenilenmesi baÅŸvurularÄ±nda yeni kimlik kartÄ± düzenleninceye kadar düzenlenecek olan geçici kimlik belgesinin kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletildiÄŸi, daha önce 15 gün süreyle geçerli olacaÄŸÄ± duyurulan belgenin, kiÅŸinin kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar geçerli olmasÄ± saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

YGS'ye girecek olan 1998-1999-2000 yÄ±lÄ± doÄŸumlu öÄŸrencilerin kimlik kartlarÄ±nÄ±n öncelikli olarak basÄ±mÄ± için gerekli sistemsel düzenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen duyuruda, "2017-YGS adaylarÄ±, güncel fotoÄŸraflÄ± ve soÄŸuk damgalÄ± mevcut nüfus cüzdanlarÄ±,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarÄ±, geçerlilik süresi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan düzenlenen geçici kimlik belgesi veya kimlik kartÄ± talep belgesi ile sÄ±nava girebileceklerdir." bilgisi yer aldÄ±.