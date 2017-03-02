Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 02/03/2017 13:57

YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrenciler merakla bekliyordu ve eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

Ã¶sym

12 Mart tarihinde yapÄ±lacak olan YGS'ye girecek adaylarÄ±n sÄ±nav giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

ÖSYM tarafÄ±ndan, 12 Mart'ta yapÄ±lacak YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava giriÅŸ belgeleri internet üzerinden eriÅŸime açÄ±ldÄ±.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava girecekleri bina ve salonlara atanma iÅŸlemi tamamlandÄ±. Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gösteren sÄ±nava giriÅŸ belgesini, TC kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinecek.

SÄ±nav giriÅŸ belgesinin üzerinde adayÄ±n sÄ±nava gireceÄŸi merkez, bina, salon bilgileri ile adayÄ±n fotoÄŸrafÄ± yer alacak. AdaylarÄ±n, belgelerinin yazÄ±cÄ±dan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoÄŸraf olmasÄ±na özen göstermeleri gerekecek.

Adaylar, internetten saÄŸlayacaklarÄ± bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çÄ±ktÄ±sÄ±nÄ± sÄ±nav günü yanlarÄ±nda bulunduracak.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediÄŸi bilgiler dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir yazÄ±, resim, iÅŸaret bulunmayacak. 

Duyuruda, bina giriÅŸinde yoÄŸunluÄŸa yol açÄ±lmamasÄ± için adaylarÄ±n çanta ve benzeri eÅŸyalarÄ±nÄ± sÄ±nava girecekleri binalara getirmemeleri, sÄ±nava metal aksesuar içermeyen sade bir kÄ±yafetle gelmeleri ve sÄ±navdan en az bir saat önce sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± bina önünde hazÄ±r bulunmalarÄ±nÄ±n, sÄ±nav salonlarÄ±na zamanÄ±nda alÄ±nabilmeleri açÄ±sÄ±ndan önemi vurgulandÄ±.

Adaylara, YGS'nin baÅŸlama saatinden 15 dakika önce sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemlerinin tamamlanacaÄŸÄ± ve saat 09.45’ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸ yapÄ±lmayacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

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