YGS'ye girmeden bunlarÄ± mutlaka yapÄ±n

YÃ¼ksek Ã–ÄŸretime GeÃ§iÅŸ (YGS) SÄ±navÄ± 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da baÅŸlayacak

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. Adaylar 12 Mart Pazar günü saat 10.00'da yapÄ±lacak olan sÄ±navda üniversiteye girebilmek için ter dökecek.

Üniversiteye giriÅŸte ilk basamak olan YGS için geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. 2 milyon 265 bin 902 aday 12 Mart Pazar günü YGS'de ter dökecek. Öte yandan 12 Mart 2017 saat 10.00'da uygulanacak YGS'ye baÅŸvuran adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gösteren SÄ±nava GiriÅŸ Belgesini, T.C. Kimlik NumaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

ÖSYM, sosyal medya hesabÄ± Twitter üzerinden adaylara sÄ±nava geç kalmamalarÄ± konusunda hatÄ±rlatmada bulundu. YapÄ±lan açÄ±klamada, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacaÄŸÄ± belirtilerek, adaylarÄ±n, saat 09.45'ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklarÄ± ifade edildi.

Ankara ValiliÄŸi, YGS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± 12 Mart'ta YGS'ye katÄ±lacak adaylardan nüfus cüzdanÄ± veya T.C. kimlik kartÄ±nÄ± kaybeden ya da yeniden çÄ±kartmak isteyenlere kolaylÄ±k tanÄ±nacaÄŸÄ± belirtilerek, bu kapsamda, geçici kimlik belgelerinin düzenlenmesi için AltÄ±ndaÄŸ, BeypazarÄ±, Çankaya, Etimesgut, GölbaÅŸÄ±, Keçiören, Mamak, PolatlÄ±, Sincan, Åžereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlüklerinin YGS'nin yapÄ±lacaÄŸÄ± gün 07.00-09.45 saatleri arasÄ±nda açÄ±k tutulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

YGS sonuçlarÄ±nÄ±n ise 28 Mart 2017 tarihinde açÄ±klanmasÄ± bekleniyor. YGS'de en az bir puan türünden 150 ve üzeri puan alan adaylar ikinci sÄ±nav olan LYS'ye giriÅŸ hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸ olacak. Ancak adaylarÄ±n dört yÄ±llÄ±k bir üniversite tercihi yapabilmesi için 180 barajÄ±nÄ± geçmesi gerekiyor.

Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ± (LYS) için baÅŸvurular 4-17 Nisan 2017 tarihleri arasÄ±nda alÄ±nacak. LYS sÄ±navÄ± 10 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 10.00'da LYS-4 Sosyal Bilimler sÄ±navÄ±yla baÅŸlayacak. Bunu 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak olan LYS-1 Matematik, 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da uygulanacak LYS-2 Fen Bilimleri , aynÄ± gün saat 14.30'da uygulanacak LYS-5 YabancÄ± Dil ve 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak LYS-3 Edebiyat-CoÄŸrafya izleyecek.