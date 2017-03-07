Ä°elev Fenever, uluslararasÄ± bilim yarÄ±ÅŸmasÄ± Science Cup Polaris 2017'de yarÄ±ÅŸacak

Ä°stanbul Erkek Lisesi 7. SÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinden oluÅŸan Fenever takÄ±mÄ± Ã‡ek Cumhuriyetiâ€™nde dÃ¼zenlenen uluslararasÄ± bilim yarÄ±ÅŸmasÄ± Science Cup Polaris 2017â€™de 4 ay boyunca yarÄ±ÅŸacaktÄ±r.

Ä°stanbul Erkek Lisesi'nin duyurduÄŸuna göre, Ä°elev 7. SÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinden Zeynep ÇavuÅŸoÄŸlu, Kaan Aytekin, Elif DavutoÄŸlu ve AyÅŸe Derin Baytekin’in oluÅŸturduÄŸu “Fenever” takÄ±mÄ± Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen uluslararasÄ± bilim yarÄ±ÅŸmasÄ± Science Cup Polaris 2017’de 4 ay boyunca yarÄ±ÅŸacak. YarÄ±ÅŸma baÅŸlangÄ±ç tarihi olan ocak ayÄ±nda, Ä°lev öÄŸrencileri; yaratÄ±cÄ±lÄ±k bölümünde “Do Majör Taneleri” isimli takÄ±myÄ±ldÄ±zÄ± çizimleri, araÅŸtÄ±rma bölümünde “UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu ISS ve AstronotlarÄ±n Uzayda YaÅŸam SÄ±rasÄ±ndaki ZorluklarÄ±” konulu araÅŸtÄ±rmalarÄ± ve son olarak da uygulama ve proje bölümünde basÄ±nç ve aÄŸÄ±rlÄ±k üzerine gerçekleÅŸtirdikleri ilgi çekici deneyleriyle “100 tam puan” aldÄ±lar. Ä°stanbul Erkek Lisesinde yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Lise yönetimi "ÖÄŸrencilerimizi kutluyor, onlara destek olan öÄŸretmenlerimize teÅŸekkür ediyoruz." iletisini websitesinde duyurdu.

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Ä°stanbul Erkek Lisesi

Ä°stanbul Erkek Lisesinde öÄŸrencilik, öÄŸretmenlik veya yöneticilik yapmÄ±ÅŸ; SarÄ± SiyahlÄ± camiayÄ± desteklemiÅŸ yardÄ±mseverlerce 20 AralÄ±k 1982 tarihinde kurulan Ä°stanbul Erkek Liseliler EÄŸitim VakfÄ±, ülkemize eÄŸitim alanÄ±nda hizmet vermeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluÅŸudur. Ä°ELEV ülkemiz çocuklarÄ±nÄ±n ve gençlerinin VakfÄ±n olanaklarÄ±ndan yararlanmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak, SarÄ± SiyahlÄ±lÄ±k kültürünün temelini oluÅŸturan deÄŸerleri ve çok kültürlülüÄŸe dayalÄ± evrensel ülküsünü yeni kuÅŸaklara taÅŸÄ±mak üzere özel eÄŸitim sektöründe var olma kararÄ± ile çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürür. Evrensel niteliklere sahip kurumsal deÄŸerlerin altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturduÄŸu kültürünü yeni kuÅŸaklara aktarabilmek için 1996’da Ä°ELEV Özel Ä°lköÄŸretim Okulu, 2005’te Ä°ELEV Özel Anaokulu ve 2006’da AcÄ±badem Ä°lköÄŸretim Okulunu eÄŸitim camiasÄ±na kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. AcÄ±badem Ä°lköÄŸretim Okulu, 2009-2010 ders yÄ±lÄ±nda NiÅŸantepe’deki yeni yerleÅŸkesine taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ ve Ä°stanbul Erkek Lisesinin 125. KuruluÅŸ yÄ±lÄ± onuruna okulun adÄ± “Ä°ELEV Özel 125. YÄ±l Ä°lköÄŸretim Okulu” olarak deÄŸiÅŸtirilmiÅŸtir. 2014-2015 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda açÄ±lan Ä°ELEV Özel Lisesinde Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma ProgramÄ± uygulanmaktadÄ±r. Ä°ELEV Özel Lisesi Almanca, Ä°ngilizce ve Türkçe eÄŸitim vermektedir.

Ä°stanbul Erkek Lisesi 7. SÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinden oluÅŸan Fenever takÄ±mÄ± Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen uluslararasÄ± bilim yarÄ±ÅŸmasÄ± Science Cup Polaris 2017’de 4 ay boyunca yarÄ±ÅŸacaktÄ±r.

( HABER METNÄ° VE FOTOÄžRAFLAR www.ielev.k12.tr )