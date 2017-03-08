YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrencilere Ã–SYM'den Ã¶nemli uyarÄ±

Ãœniversiteye geÃ§iÅŸin ilk aÅŸamasÄ± olan YGS'ye girecek adaylarÄ±n sÄ±nav Ã¶ncesi dikkat etmesi gereken bazÄ± noktalar var

YGS giriÅŸ belgeleri, ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinden geçtiÄŸimiz hafta içerisinde adaylara duyuruldu. 12 Mart Pazar günü saat 10:00’da gerçekleÅŸtirilecek olan YGS sÄ±navÄ± öncesinde ÖSYM sÄ±nava girecek olan adaylarÄ±n dikkat etmesi gereken kurallarÄ± tekrardan hatÄ±rlattÄ±. 2017 ÖSYS kÄ±lavuzuna göre YGS’ye girecek olan adaylarÄ±n saat 09:45’ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaÄŸ belirtilirken YGS giriÅŸ belgelerinin de sÄ±nava girecek olan adaylarÄ±n mutlaka yanÄ±nda bulundurmasÄ± gerektiÄŸi bildirildi.

YGS’YE GÄ°RECEKLERÄ°N DÄ°KKATÄ°NE!

Ä°ÅŸte ÖSYM’den yapÄ±lan o açÄ±klama;

Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan kimlik kartlarÄ±nÄ±n yenilenmesi baÅŸvurularÄ±nda yeni kimlik kartÄ± düzenleninceye kadar düzenlenecek olan Geçici Kimlik Belgesinin kapsamÄ± geniÅŸletilmiÅŸ olup daha önce 15 gün süreyle geçerli olacaÄŸÄ± duyurulan belgenin, kiÅŸinin kimlik kartÄ± teslim edilinceye kadar geçerli olmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ ve YGS’ye girecek olan 1998-1999-2000 yÄ±lÄ± doÄŸumlu öÄŸrencilerin kimlik kartlarÄ±nÄ±n ”öncelikli “olarak basÄ±mÄ± için gerekli sistemsel düzenlemeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 2017-YGS adaylarÄ±, güncel fotoÄŸraflÄ± ve soÄŸuk damgalÄ± mevcut Nüfus CüzdanlarÄ±/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartlarÄ±, geçerlilik süresi dolmamÄ±ÅŸ pasaportlarÄ± veya yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan düzenlenen “Geçici Kimlik Belgesi/Kimlik KartÄ± Talep Belgesi” ile sÄ±nava girebileceklerdir.

12 Mart 2017 tarihinde saat 10.00'da uygulanacak olan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) baÅŸvuran adaylarÄ±n, sÄ±nava girecekleri bina/salonlara atanma iÅŸlemi tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Adaylar, sÄ±nava girecekleri yer bilgisini gösteren SÄ±nava GiriÅŸ Belgesini, T.C. Kimlik NumaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir. Bina giriÅŸinde yoÄŸunluÄŸa yol açÄ±lmamasÄ± için adaylarÄ±n çanta ve benzeri eÅŸyalarÄ±nÄ± sÄ±nava girecekleri binalara getirmemeleri, sÄ±nava metal aksesuar içermeyen sade bir kÄ±yafetle gelmeleri ve sÄ±navdan en az 1 saat önce sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± bina önünde hazÄ±r bulunmalarÄ± sÄ±nav salonlarÄ±na zamanÄ±nda alÄ±nabilmeleri açÄ±sÄ±ndan son derece önemlidir. SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacaktÄ±r. Adaylar, saat 09.45'ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklardÄ±r.