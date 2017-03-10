Ankara ValiliÄŸi YGS Ã¶ncesi Ã¶nemli bir uyarÄ±da bulundu

Ankara ValiliÄŸi, 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak YGS Ã¶ncesinde Ã¶nemli bir uyarÄ±da bulundu

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, pazar günü yapÄ±lacak YGS'ye girecek adaylarÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± açÄ±sÄ±ndan sÄ±nav süresince dikkatleri olumsuz yönden etkileyecek unsurlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, sakin ve güvenli bir ortamÄ±n temin edilmesinin önemine iÅŸaret edildi.

AçÄ±klamada, yarÄ±n saat 18.00'den pazar günü saat 13.00'e kadar olan süre zarfÄ±nda motorlu araçlarÄ±n klakson çalmamalarÄ±, her türlü resmi ve özel törenler vesilesiyle dÄ±ÅŸarÄ±ya yayÄ±n yapÄ±lmamasÄ±, düÄŸün, asker uÄŸurlama ve benzeri konvoylarÄ±n oluÅŸturulmamasÄ± uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca bina hafriyat ve yÄ±kÄ±mlarÄ±, seyyar satÄ±cÄ±lar ve pazar yerleri için de gürültü yapÄ±lmamasÄ± yönünde uyarÄ±lara yer verilen açÄ±klamada, sÄ±nav gününde okul bahçelerine ve çevrelerine araçlarÄ±n park edilmemesi, sÄ±nav yapÄ±lacak okullarÄ±n güzergahÄ± üzerinde yoÄŸun trafik akÄ±ÅŸÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±ndan, sÄ±nav öncesi ve sonrasÄ±nda bu güzergahlarÄ±n ve ana arterlerin trafiÄŸe açÄ±k tutulmasÄ± istendi.