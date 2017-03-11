YGS heyecanÄ± yarÄ±n sabah baÅŸlÄ±yor

2 milyonu aÅŸkÄ±n Ã¶ÄŸrencinin baÅŸvurduÄŸu YGS yarÄ±n sabah saat 10.00'da baÅŸlayacak

Üniversiteye giriÅŸte birinci aÅŸama olan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS), yarÄ±n yapÄ±lacak. SÄ±nava, 2 milyon 265 bin 902 aday baÅŸvurdu.Tek oturumda yapÄ±lacak sÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸlayacak ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verilecek.2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu sÄ±nav, 7 bin 646 binada, 350 bin sÄ±nav görevlisi ile gerçekleÅŸtirilecek.

YGS'ye katÄ±lacak adaylar, giriÅŸ belgelerini, T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleriyle ÖSYM'nin internet sayfasÄ±ndan edinebilecek. GiriÅŸ belgesinin üzerinde adayÄ±n, sÄ±nava gireceÄŸi merkez, bina, salon bilgileri ile fotoÄŸrafÄ± yer alÄ±yor. Adaylara ayrÄ±ca sÄ±nava giriÅŸ belgesi gönderilmeyecek.

En geç saat 09.00'da bina önünde hazÄ±r bulunmalÄ±

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriÅŸ iÅŸlemlerinin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi için adaylarÄ±n sÄ±nava girecekleri binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda en geç saat 09.00'da hazÄ±r bulunmalarÄ± gerekiyor. Adaylar, sÄ±nav salonuna 2017-YGS SÄ±nava GiriÅŸ Belgesi ile nüfus cüzdanÄ±, T.C. kimlik kartlarÄ± veya pasaportlarÄ± kontrol edilerek alÄ±nacak ve sÄ±ra numaralarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yerlere oturacak.SÄ±nav binalarÄ±nda hiçbir eÅŸya emanete alÄ±nmayacak. SÄ±navÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her bir salonda en az bir duvar saati bulunacak. AdaylarÄ±n sÄ±navda kullanacaklarÄ± kalem, silgi, kalemtÄ±raÅŸ ile ÅŸeker ve peçete, ÖSYM tarafÄ±ndan verilecek. Adaylar, sÄ±nava ÅŸeffaf pet ÅŸiÅŸe içinde su getirebilecek.

Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinin yer alacaÄŸÄ± sÄ±navda öÄŸrencilere, Türkçeden 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13 ve biyolojiden 13 soru sorulacak.Adaylar, sÄ±nav baÅŸladÄ±ktan sonra ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sÄ±nav salonunu terk edemeyecek, kÄ±sa süre için bile olsa salondan çÄ±kamayacak. SÄ±nav salonundan her ne sebeple olursa olsun çÄ±kan aday, bir daha sÄ±nav salonuna alÄ±nmayacak ve sÄ±navÄ±n ilk 120 dakikasÄ± dolana kadar, sÄ±nav binasÄ±nda bekletilecek.