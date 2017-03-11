Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 11/03/2017 11:10

2017 LYS baÅŸvurularÄ± ne zaman baÅŸlayacak

LYS

YGS'de yeterli puanÄ± alan adaylar Ã¼niversiteye giriÅŸin ikinci aÅŸamasÄ± olan LYS'ye baÅŸvuru yapacak

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. AdaylarÄ±n Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanÄ± hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adaylarÄ±n, YGS puanlarÄ± ile bir yükseköÄŸretim programÄ±nÄ± tercih etme ve LYS'lere girme haklarÄ± bulunmayacak. YGS puanÄ± 150'nin altÄ±nda olan adaylar için ilgili yerleÅŸtirme puanÄ± (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±na (LYS) girme hakkÄ± elde edecek.YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye baÅŸvurabilecek. LYS'ye baÅŸvurular, 4-17 Nisan'da alÄ±nacak.

 
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