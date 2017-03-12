Ã–SYM sÄ±navda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ± dersliklere alÄ±nmayan Ã¶ÄŸrenciler gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu

Ã–SYM'nin yaptÄ±ÄŸÄ± yeni deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re bu sene sÄ±nava baÅŸlama saatinden 15 dakika Ã¶nce kapÄ±lar kapandÄ±. YGS'de yapÄ±lan bu uygulama, Ã¶ÄŸrencilerin 1 dakika gecikmesi sonucu kapÄ±dan iÃ§eriye alÄ±nmamasÄ±na sebep oldu.

Üniversiteye geçiÅŸte ilk adÄ±m olan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± saat 10.00 itibariyle baÅŸladÄ±. ÖSYM tarafÄ±ndan bu yÄ±l yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sebebiyle sÄ±nava 15 dakika kala gelen öÄŸrenciler dersliklere alÄ±nmadÄ±. SÄ±nava 1 dakika geç kaldÄ±ÄŸÄ± için dersliÄŸe alÄ±nmayan bir öÄŸrenci gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. Annesine sarÄ±larak aÄŸlayan gen kÄ±z tam 09.45'de gittiÄŸini ama yinede alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± söyleyerek, "AlmadÄ±lar anne, 45 geçiyordu almadÄ±lar. Bir senem çöp" dedi.

120 DAKÄ°KA SÜRECEK

Üniversiteye geçiÅŸte ilk adÄ±m olan Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan yapÄ±lan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± ( YGS), saat 10.00'da baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2 buçuk milyon öÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±nav için öÄŸrenciler önceden belirlenen okullarda dersliklere alÄ±ndÄ±. Sabah saat 09.00'dan itibaren dersliklere alÄ±nmaya baÅŸlayan öÄŸrenciler güvenlik görevlilerince kimlik kontrolü ve üst aramasÄ±ndan geçirildi. SÄ±nava girmek için okul bahçesinde bekleyen öÄŸrencilerin çok heyecanlÄ± olduÄŸu görüldü. ÇocuklarÄ±nÄ± sÄ±nava getiren aileler ise dualar ederek çocuklarÄ±nÄ± beklemeye baÅŸladÄ±. Tek oturum olarak 120 dakika sürecek olan sÄ±nav büyük bir heyecanla baÅŸladÄ±.

"BÄ°R SENEM ÇÖP"

Öte yandan ÖSYM tarafÄ±ndan bu yÄ±l yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sebebiyle sÄ±nava 15 dakika kala gelen öÄŸrenciler dersliklere alÄ±nmadÄ±. Yeni uygulamadan haberi olmayan öÄŸrenciler 09.45'ten sonra sÄ±nava girmek istedi. SÄ±nav salonlarÄ±na giriÅŸin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen öÄŸrenciler göz yaÅŸlarÄ± içinde geri döndü. BazÄ± öÄŸrencilerin 1 dakikayla sÄ±nava giriÅŸi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± görüldü.SÄ±nava 1 dakika geç kaldÄ±ÄŸÄ± için alÄ±nmayan bir öÄŸrenci gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu. Annesine sarÄ±larak aÄŸlayan gen kÄ±z tam 09.45'de gittiÄŸini ama yinede alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± söyleyerek isyan etti. GözyaÅŸlarÄ±na hakim olaman genç kÄ±z, "AlmadÄ±lar anne 45 geçiyordu almadÄ±lar. Bir senem çöp" dedi. SÄ±nava geç kaldÄ±ÄŸÄ± için alÄ±nmayan bir matematik öÄŸretmeni ise, "AslÄ±nda biraz geç çÄ±ktÄ±m biraz da benim suçum var ama daha uzaktan gelip yine sÄ±nava giremeyen arkadaÅŸlar var. KuralÄ± biliyorduk ama saat 10.00'da bizi almalarÄ±nÄ± bekliyorduk. Çünkü geçen yÄ±l almÄ±ÅŸlardÄ±. Ben 09.00'u 50 geçe geldim. Güvenlik görevlileri kuralÄ±n böyle olduÄŸunu söyledi. Ben zaten matematik öÄŸretmeniyim. Bir kez daha girecektim. Benim için bir sÄ±kÄ±ntÄ± olmadÄ± ama diÄŸer arkadaÅŸlar için oldu tabi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.