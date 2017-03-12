YaklaÅŸÄ±k 3 milyon Ã¶ÄŸrenci Ã¼niversite iÃ§in birinci aÅŸamayÄ± tamamladÄ±

BugÃ¼n birinci aÅŸamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen 2017 YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sona erdi.

Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayÄ±n baÅŸvurduÄŸu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sÄ±nav görevlisi ile gerçekleÅŸtirildi. SÄ±nav, saat 10.00'da baÅŸladÄ± ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.Adaylar, sÄ±nava girecekleri binanÄ±n kapÄ±sÄ±nda, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriÅŸ iÅŸlemlerinin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi için sabahÄ±n erken saatlerinde sÄ±nava girecekleri binalarÄ±n önünde hazÄ±r bulundu.

GEÇ GELEN ÖÄžRENCÄ°LER ALINMADI

SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlandÄ± ve saat 9.45'te sÄ±nav binalarÄ± kapatÄ±ldÄ±. SÄ±navda, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan belirlenen ortak müfredata dayalÄ± Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldÄ±. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coÄŸrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularÄ±ndan 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.

YGS SONUÇLARININ KULLANIMI

YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmeye alÄ±nacak. AdaylarÄ±n Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanÄ± hesaplanacak.YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adaylarÄ±n, YGS puanlarÄ± ile bir yükseköÄŸretim programÄ±nÄ± tercih etme ve LYS'lere girme haklarÄ± bulunmayacak. YGS puanÄ± 150'nin altÄ±nda olan adaylar için ilgili yerleÅŸtirme puanÄ± (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ±na (LYS) girme hakkÄ± elde edecek.

SONUÇLAR ÖSYM'NÄ°N SÄ°TESÄ°NDE OLACAK

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarÄ±nÄ±, T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile ÖSYM'nin "https: //sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarÄ±ndan öÄŸrenebilecek. YGS puanlarÄ±ndan en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye baÅŸvurabilecek. LYS'ye baÅŸvurular, 4-17 Nisan'da alÄ±nacak.