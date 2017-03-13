KPSS baÅŸvurularÄ± ne zamana kadar devam edecek

2017 KPSS Genel Yetenek-Genel KÃ¼ltÃ¼r, EÄŸitim Bilimleri ile Ã–ÄŸretmenlik Alan Bilgisi Testi baÅŸvurularÄ± bugÃ¼n itibariyle baÅŸladÄ±. BaÅŸvurular 23 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek

ÖSYM tarafÄ±ndan düzenlenecek 2017 Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, EÄŸitim Bilimleri ile ÖÄŸretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) baÅŸvurularÄ±, bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapÄ±lacak.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS lisans düzeyinde, 21 MayÄ±s, 27 MayÄ±s ve 28 MayÄ±s 2017 tarihlerinde, sabah ve öÄŸleden sonra uygulanacak.

AdaylarÄ±n tümü, 21 MayÄ±s 2017'de sabah oturumuna girmek zorunda olacak. Adaylar sÄ±navÄ±n diÄŸer oturumlarÄ±ndan hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. ÖABT, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± öÄŸretmen atamalarÄ±na katÄ±lacak öÄŸretmen adaylarÄ± için alanlarÄ±na baÄŸlÄ± olarak 16 Temmuz'da uygulanacak.SÄ±nava baÅŸvuracak adaylarÄ±n KPSS Lisans KÄ±lavuzu'nu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Süre uzatÄ±ldÄ±

Öte yandan ÖSYM tarafÄ±ndan 2017 KPSS kÄ±lavuzunda deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±. Buna göre, 2017- KPSS sÄ±nav uygulamasÄ±nda, genel kültür-genel yetenek testi için verilen süre 120 dakikadan 130 dakikaya çÄ±karÄ±ldÄ±.

AynÄ± gün içerisinde sabah ve öÄŸleden sonra olmak üzere 160 dakikalÄ±k iki oturum halinde ve her oturumda 5 testin yer aldÄ±ÄŸÄ± KPSS alan bilgisi sÄ±nav uygulamasÄ±, iki günde sabah ve öÄŸleden sonra olmak üzere 4 oturumda ve her alanÄ±n ayrÄ± bir test olarak uygulanacaÄŸÄ± bir formata dönüÅŸtürüldü.

Alan testlerinin her biri ayrÄ± kitapçÄ±kta yer alacak

Daha önce 5 testin bir kitapçÄ±kta yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulama yerine her adayÄ±n kendi alanÄ± ile ilgili testlere odaklanabilmesine imkan saÄŸlamak üzere alan testleri birbirinden ayrÄ±ldÄ±, böylelikle adaylarÄ±n çözmeyecekleri testler için salonda zorunlu olarak bulunma süresi azaltÄ±ldÄ±.

Her test için ayrÄ± bir kitapçÄ±k ve ayrÄ± bir süre öngören yeni uygulamada kapsam geçerliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla test bazÄ±ndaki soru sayÄ±sÄ± 30'dan 40'a çÄ±karÄ±ldÄ±, bunu karÅŸÄ±lamak üzere sÄ±nav süresine gerekli ilave yapÄ±ldÄ±. Ä°statistik için 60, diÄŸer tüm testler için sÄ±nav süresi 50 dakika olarak belirlendi.

KPSS deÄŸerlendirme iÅŸlemlerinde daha önce doÄŸru ya da yanlÄ±ÅŸ hiçbir cevabÄ± bulunmayan adaylar bu test için yapÄ±lacak hesaplamalara dahil edilmiyordu, yeni uygulamada genel yetenek testi ile genel kültür testinin her birinde ve ilgili alan testinde en az bir ham puanÄ± bulunmayan adaylar için ilgili alanda alan testi puanÄ± hesaplanmayacak.Ekonometri testi, bu alanla ilgili KPSS puanÄ± kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±.