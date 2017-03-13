Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 13/03/2017 16:17

YGS bitti ama tartÄ±ÅŸmalar bitmiyor

YGS

DÃ¼n yapÄ±lan YGS'nin ardÄ±ndan silgi tartÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±. Ã–ÄŸrenciler sÄ±navda daÄŸÄ±tÄ±lan silgiler nedeniyle Ã–SYM'ye tepki gÃ¶sterdi

2 milyonu aÅŸkÄ±n öÄŸrencinin dün ter döktüÄŸü YGS'nin ardÄ±ndan bir çok tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Saat 10.00'da baÅŸlayan tek oturumlu 160 dakikalÄ±k sÄ±nav 12.40'ta sona erdi. YGS'de ortak müfredata dayalÄ± Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer aldÄ±.

YGS'nin ardÄ±ndan ise 'silgi' konusu gündeme düÅŸtü. ÖÄŸrenciler sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±nda ÖSYM’nin silgi daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak silginin silmediÄŸini, silmek için dakikalar harcadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸte o tweetlerden bazÄ±larÄ±:

 -Verilen silgi benim hayatÄ±mdan sildiÄŸim insanlarÄ± bile silmez o kadar kalitesiz yani #YGS2017

-ÖSYM ucuza kapatmÄ±ÅŸ silgi kalemi #ygs2017

-Bu kalem silgi ihalesini kim alÄ±yor acaba #ygs2017

-ÖSYM'nin gün geçtikce eÄŸitimde nasÄ±l bir kaliteye düÅŸtüÄŸü sÄ±nav için daÄŸÄ±ttÄ±klarÄ± kalem ve silgilerden yeterince belli oluyor.

-Silgi yanlÄ±ÅŸlarÄ± silmeye yetmese de koca bir seneyi silmeye yetecek gibiydi.

-O silgiyle silmemek için yanlÄ±ÅŸ yapmadÄ±m teÅŸekkürler ÖSYM

-AyakkabÄ±mÄ±n tabanÄ±yla silsem daha temiz olurdu gerçekten O SÄ°LGÄ° NE O SÄ°LGÄ°

-Bizim zamanÄ±mÄ±zda mavi silgiler vardÄ± ah ÖSYM aahh bu iÄŸrenç silgiyi çok mu aradÄ±nÄ±z #ygs2017

-Bir yandan parmaÄŸÄ±mla kaÄŸÄ±ttaki izleri silmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum bir yandan da silgiyi temizliyorum, öyle bir silgi... #ygs2017

-Ösym silgisi silmediÄŸi için sinirlenip matematikten vazcayÄ±p fene geçtim. YapmadÄ±ÄŸÄ±m 20 matematik sorusunun sorumlusu ösym silgisidir.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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YGS'ye giremeyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeniden sÄ±nav yapÄ±lacak mÄ±

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KPSS baÅŸvurularÄ± ne zamana kadar devam edecek

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YGS'ye giremeyen Ã¶ÄŸrencilerin maÄŸduriyeti Mecliste

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