YGS'ye giremeyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeniden sÄ±nav yapÄ±lacak mÄ±

12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan YGS'ye geÃ§ kaldÄ±klarÄ± sebebiyle katÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in telafi sÄ±navÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼yor

ÖSYM, pazar günü yapÄ±lan YGS sÄ±navÄ±nda ilk kez uygulanan "sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binaya giriÅŸlerin sÄ±nav baÅŸlamadan 15 dakika öncesinde sonlanmasÄ±" uygulamasÄ± nedeniyle geciken öÄŸrenciler için telafi sÄ±navÄ± düÅŸünmüyor.

Ölçme Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yÄ±l uygulamaya aldÄ±ÄŸÄ± "sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binaya giriÅŸlerin sÄ±nav baÅŸlamadan 15 dakika öncesinde sonlanmasÄ±" uygulamasÄ± nedeniyle YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) giremeyen adaylar için telafi sÄ±navÄ± düÅŸünülmediÄŸi öÄŸrenildi.

"KURAL KURALDIR"

ÖSYM yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, ilgililer bunun bir kural olduÄŸunu, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemlerinin tamamlanacaÄŸÄ± ve saat 09.45'ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklarÄ± konusunda aylar öncesinden gerekli uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"SINAV GÄ°RÄ°Åž BELGELERÄ°NDE YAZILMIÅžTI"

Öte yandan adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgelerinde yer alan temel kurallar arasÄ±nda da sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemlerinin tamamlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.