YGS'ye geÃ§ kalan Ã¶ÄŸrencilere kÃ¶tÃ¼ haber Ã–SYM telafi sÄ±navÄ± yapmayacak

Ã–SYM'nin bu yÄ±l uyguladÄ±ÄŸÄ± sistem nedeniyle sÄ±nava geÃ§ kalan ve giremeyen Ã¶ÄŸrencilere Ã¶zel bir sistem uygulanamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ölçme Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi'nin (ÖSYM) bu yÄ±l uygulamaya aldÄ±ÄŸÄ± "sÄ±navÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binaya giriÅŸlerin sÄ±nav baÅŸlamadan 15 dakika öncesinde sonlanmasÄ±" uygulamasÄ± nedeniyle YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±na (YGS) giremeyen adaylar için telafi sÄ±navÄ± düÅŸünülmediÄŸi öÄŸrenildi.

"KURAL KURALDIR"

ÖSYM yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, ilgililer bunun bir kural olduÄŸunu, sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemlerinin tamamlanacaÄŸÄ± ve saat 09.45'ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nmayacaklarÄ± konusunda aylar öncesinden gerekli uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Öte yandan adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgelerinde yer alan temel kurallar arasÄ±nda da sÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemlerinin tamamlanacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Mevcut kural bu yÄ±l ilk defa uygulandÄ±ÄŸÄ± için, öÄŸrenciler sÄ±nava erken de gelse 15 dakika kuralÄ± nedeniyle kapÄ±da kaldÄ±. Binlerce öÄŸrencinin bu durumda olduÄŸu ifade edilirken, bir yÄ±llÄ±k emekleri 1 dakika için heba edilen bazÄ± öÄŸrenciler okul önlerinde protesto eylemi yapmÄ±ÅŸtÄ±.