Ã–SYM BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± YGS'ye geÃ§ kalan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in telafi sÄ±navÄ± yapÄ±lacak mÄ±

Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Demir, YGS'ye geÃ§ kalan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in daha Ã¶nceden uyarÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± ve sÄ±navÄ±n onlar iÃ§in yeniden yapÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi'nin (ÖSYM) defalarca yaptÄ±ÄŸÄ± “09.45'ten sonra sÄ±nav binalarÄ±na kimse alÄ±nmayacak” uyarÄ±sÄ±ndan haberi olmadÄ±ÄŸÄ± için YGS'ye giremeyenlerin aÄŸlayan görüntüleri önceki gün ekranlara yansÄ±dÄ±. Bir dakika farkla sÄ±nava alÄ±nmayanlar oldu. ÖÄŸrenci ve veliler isyan etti, görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladÄ±.

Hürriyet gazetesine konuÅŸan ÖSYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ömer Demir konuyla ilgili; “Çok üzgünüm, yapacak baÅŸka bir ÅŸey yok” dedi.

BaÅŸkan Demir, sözlerine ÅŸöyle devam etti: “Bu yÄ±l adaylar sÄ±nava giriÅŸ belgesini internetten indirirken ekrana büyük harflerle ‘Salonlara 09.45'te alÄ±nÄ±yor, geç kalan alÄ±nmayacak' diye duyuru koyduk. YanÄ±nda ‘Okudum, anladÄ±m' butonu vardÄ±. Adaylar, onu iÅŸaretlemeden belgesini alamadÄ±. Buna raÄŸmen geciken oldu. KapÄ±daki herkes alÄ±ndÄ±, arama içeride yapÄ±ldÄ±. Yapacak bir ÅŸey yok, üzüntü verici. Ama bir kuralÄ± hayata geçirmenin baÅŸka yolu yok. ‘Haberim yoktu' diyen olacak. Hâlâ giriÅŸ belgesi, nüfus cüzdanÄ± olmadan gelen var. Kurala aykÄ±rÄ± davrananlarÄ± sÄ±fÄ±rlamanÄ±n imkânÄ± yok.”