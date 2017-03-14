KPSS baÅŸvuru Ã¼cretlerine tepki gÃ¶steren vatandaÅŸlara Ã–SYM'den jet yanÄ±t

GeÃ§en sene alan baÅŸÄ±na alÄ±nan Ã¼cretlerin bu sene sÄ±nav baÅŸÄ±na alÄ±nmasÄ± nedeniyle Ã–SYM'ye tepki gÃ¶steren vatandaÅŸlara yanÄ±t gecikmedi.

2017 KPSS (Genel yetenek ve genel kültür, ÖABT) baÅŸvurularÄ± dün baÅŸladÄ±. ÖSYM'nin baÅŸvuru kÄ±lavuzunda belirttiÄŸi baÅŸvuru ücretleri ise eleÅŸtiri konusu oldu. Sosyal medya üzerinden de eleÅŸtirilerini dile getiren adaylar ücretlerin çok fazla olduÄŸundan yakÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Konuyla ilgili açÄ±klama ÖSYM'den geldi.ÖSYM, dün 2017 KPSS kÄ±lavuzunda kamuoyuna açÄ±klanan test bazlÄ± ücretlendirme konusunun Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirileceÄŸi, yeni ücretlerin KPSS Alan Bilgisi sÄ±nav baÅŸvurularÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

KPSS BAÅžVURU ÜCRETLERÄ°

Genel Yetenek-Genel Kültür : 21 MayÄ±s 2017, Saat: 10.00, 130 dakika, 60,00 TL

EÄŸitim Bilimleri : 21 MayÄ±s 2017, Saat: 14.30, 100 dakika, 60,00 TL

Kamu Yönetimi : 27 MayÄ±s 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler : 27 MayÄ±s 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

Ä°ÅŸletme : 27 MayÄ±s 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

Muhasebe : 27 MayÄ±s 2017, Saat: 15.30, 50 dakika, 40,00 TL

Hukuk : 28 MayÄ±s 2017, Saat: 10.00, 50 dakika, 40,00 TL

Ä°ktisat : 28 MayÄ±s 2017, Saat: 11.00, 50 dakika, 40,00 TL

Ä°statistik : 28 MayÄ±s 2017, Saat: 12.00, 60 dakika, 40,00 TL

Maliye : 28 MayÄ±s 2017, Saat: 14.30, 50 dakika, 40,00 TL

ÖABT'ye katÄ±lmak isteyen adaylarÄ±n, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve KPSS EÄŸitim Bilimleri oturumlarÄ±na da katÄ±lmalarÄ± zorunlu olduÄŸundan, en az 180,00 TL sÄ±nav ücreti yatÄ±rmalarÄ± gerekmektedir.