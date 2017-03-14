Ã–SYM sÄ±navlarda 09.45 kuralÄ± ile ilgili duyuru yaptÄ±

Ã–SYN, YGS gÃ¼nÃ¼ kapÄ±larÄ±n 09.45'te kapatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Ã¶nemli bir duyuru yayÄ±nladÄ±

ÖSYM BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸinden, geçen yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda alÄ±nan bir kararla 2017 baÅŸÄ±ndan itibaren yapÄ±lacak bütün sÄ±navlarda, binalara giriÅŸlerin sÄ±navdan 15 dakika önce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi anÄ±msatÄ±larak, bu kural deÄŸiÅŸikliÄŸinin, YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) öncesinde duyurulduÄŸu, ayrÄ±ca adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgelerine uyarÄ± olarak iÅŸlendiÄŸi bildirildi.

ÖSYM BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüÅŸavirliÄŸi'nin Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, önceki yÄ±llarda yapÄ±lan sÄ±navlardan gelen geri bildirimler üzerine, geçen yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda alÄ±nan bir kararla 2017 baÅŸÄ±ndan itibaren yapÄ±lacak bütün sÄ±navlarda, binalara giriÅŸlerin sÄ±navdan 15 dakika önce sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan bu kural deÄŸiÅŸikliÄŸinin YGS öncesinde duyurulduÄŸu ve basÄ±n yoluyla adaylara ve kamuoyuna sürekli hatÄ±rlatma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan açÄ±klamada, "AyrÄ±ca kural deÄŸiÅŸikliÄŸi, adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgelerine uyarÄ± olarak iÅŸlenmiÅŸtir. YGS giriÅŸ belgesi çÄ±ktÄ±sÄ± alÄ±nÄ±rken bilgisayar ekranÄ±nda yapÄ±lan uyarÄ± ile tüm adaylarÄ±n kuraldan haberdar olmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

"09:45" kuralÄ±nÄ±n gerekçesi

ÖSYM'nin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "09.45" kuralÄ±nÄ±n gerekçesine de yer verildi.

GeçmiÅŸ yÄ±llarda adaylarÄ±n, sÄ±nav baÅŸlama saatinden sonra binaya gelmeleri ve geç kalma telaÅŸÄ±ndan dolayÄ± üst arama iÅŸlemlerinin yeterince yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle kol saati, cep telefonu ve metal eÅŸya gibi sÄ±nava getirilmesi yasak eÅŸyalar nedeniyle bir çok adayÄ±n sÄ±navÄ±nÄ±n kamera kayÄ±tlarÄ± izlenerek geçersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

SÄ±nav salonlarÄ±na adaylarÄ±n kimlik kontrolü yapÄ±larak alÄ±nmasÄ±, salon baÅŸkanÄ±nÄ±n adaylara sÄ±nav kurallarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ±, salonda yoklama yapÄ±lmasÄ±, salon tutanaklarÄ±nda adaya iliÅŸkin yere karekod yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gibi, sÄ±nav öncesi iÅŸlemlerin zaman aldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Salonda sÄ±nava giren adaylarÄ±n sayÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak, sÄ±nav öncesi kurallara iliÅŸkin duyurular ve sÄ±nav öncesi gözetmenlerin yapacaklarÄ± iÅŸlemler 10-15 dakika arasÄ±nda bir zaman almaktadÄ±r. Salona zamanÄ±nda gelmeyen adaylar, hem salonda hatÄ±rlatÄ±lan kurallarÄ± duymamÄ±ÅŸ olmakta hem de salon görevlilerinin ve kendilerinin yapacaklarÄ± iÅŸlemlerin hatalÄ± veya eksik yapÄ±lmasÄ±na, geç gelen adaylarÄ±n yanlÄ±ÅŸ salon veya sÄ±rada sÄ±nava girmelerine ve diÄŸer adaylarÄ±n dikkatlerinin daÄŸÄ±lmasÄ±na neden olmaktadÄ±rlar.

YukarÄ±daki gerekçeler, sÄ±nav baÅŸlama saatinden 15 dakika öncesinde binaya giriÅŸin tamamlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."