Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 15/03/2017 19:21

KPSS oturum Ã¼cretleri belli oldu

KPSS

KPSS Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oturum baÅŸÄ±na 40 lira Ã¼cret alÄ±nacak

ÖSYM Yönetim Kurulunca, Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (KPSS) Alan Bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oluÅŸan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± önlemek amacÄ±yla, çoklu oturumlu sÄ±nav yapma yöntemi, test bazÄ±nda zaman farklÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z test uygulamasÄ±yla bunlara baÄŸlÄ± ücretlendirme yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan vazgeçilme kararÄ± alÄ±ndÄ±.Karara göre, KPSS alan bilgisi sÄ±navÄ±, 27-28 MayÄ±s 2017 tarihlerinde üç oturum halinde yapÄ±lacak, her oturumda üç alan testi uygulanacak, oturum bazlÄ± ücretlendirme yapÄ±lacak, oturum baÅŸÄ±na ücret 40 lira olacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, dün KPSS Alan Bilgisi sÄ±navÄ±nda test bazlÄ± ücretlendirmenin ÖSYM Yönetim Kurulu tarafÄ±ndan yeniden deÄŸerlendirileceÄŸinin açÄ±klandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda, ÖSYM Yönetim Kurulunun bugün toplandÄ±ÄŸÄ± ve KPSS Alan Bilgisi SÄ±navÄ± ile ilgili karar aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. 

Duyuruda, adaylarÄ±n sÄ±nav konforunu yükseltmek amacÄ±yla, çoklu oturum ve sÄ±nav baÅŸlama saatleri farklÄ± dokuz test ÅŸeklinde, 27-28 MayÄ±s 2017 tarihlerinde sabah ve öÄŸleden sonra olmak üzere uygulanacaÄŸÄ± belirtilen KPSS alan bilgisi sÄ±navlarÄ±nda oluÅŸan maliyet artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± önlemek amacÄ±yla, çoklu oturumlu sÄ±nav yapma yöntemi, test bazÄ±nda zaman farklÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±z test uygulamasÄ±yla bunlara baÄŸlÄ± ücretlendirme yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan vazgeçildiÄŸi belirtildi. 

Buna göre, KPSS Alan Bilgisi SÄ±navÄ±, aynÄ± tarihlerde üç oturum halinde yapÄ±lacak, her oturumda üç alan testi uygulanacak, oturum bazlÄ± ücretlendirme yapÄ±lacak, oturum baÅŸÄ±na ücret, 40 lira olacak. Oturumlar, cumartesi sabah "kamu yönetimi, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, çalÄ±ÅŸma ekonomisi ve endüstri iliÅŸkileri", cumartesi öÄŸleden sonra "hukuk, iktisat, maliye", pazar sabah "iÅŸletme, muhasebe, istatistik" olarak yeniden düzenlenecek. Sabah oturumlarÄ±, saat 10.00'da, öÄŸleden sonra oturumlarÄ± saat 14.30'da baÅŸlatÄ±lacak ve 2017 KPSS Lisans KÄ±lavuzu bu doÄŸrultuda yarÄ±n güncellenecek. 

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