Zor ÅŸartlarda Ã§alÄ±ÅŸan Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l verildi

KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmen Maggie MacDonnell, 6 aydÄ±r Kutuplarda eÄŸitim vermesi nedeniyle 'KÃ¼resel Ã–ÄŸretmen Ã–dÃ¼lÃ¼'ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ngiliz Varkey GEMS VakfÄ± tarafÄ±ndan her yÄ±l verilen 1 Milyon DolarlÄ±k 'Küresel ÖÄŸretmen Ödülü' bu sene de Kuzey Kutbu'nda yÄ±llÄ±k sÄ±caklÄ±k ortalamasÄ± -25 derece olan Salluit kasabasÄ±na baÄŸlÄ± Inuit bölgesindeki yerlilere son 6 aydÄ±r eÄŸitim veren MacDonnell'e takdim edildi. ÖÄŸrencilerle birlikte çevresel bir program geliÅŸtirmek istediÄŸini ifade eden KanadalÄ± öÄŸretmen, ''Varkey VakfÄ±yla birlikte atÄ±lacak adÄ±mlarÄ± en iyi ÅŸekilde nasÄ±l atacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± planlamak için sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." dedi. MacDonnell'in ödüle layÄ±k görülmesine zor yaÅŸam koÅŸullarÄ± ile mücadele etmesi ve bölgedeki sorunlu gençlerle psikolojik rehberlik faaliyetleri yürütmesinin de etkili olduÄŸu belirtiliyor. YaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bölgede aÄŸÄ±r ÅŸartlar eÄŸitimi de engelliyor.

OKULA ULAÅžIM, YALNIZCA UÇAKLA SAÄžLANIYOR

SÄ±nÄ±rlÄ± kaynaklarÄ±n bulunduÄŸu bölgede gençlerin uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve kendi kendine zarar verme oranÄ± oldukça yüksek. Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 25'i gösterdiÄŸi bölgede okula ulaÅŸÄ±m yalnÄ±zca uçaklarla saÄŸlanabiliyor. Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, MacDonnell'in ödüle layÄ±k görülmesinin ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± video ile öÄŸretmeni tebrik etti. Tüm öÄŸretmenlere teÅŸekkürlerini sunan KanadalÄ± BaÅŸbakan, öÄŸretmenlerin öÄŸrencilere, ailelere, topluma karÅŸÄ± sorumluluÄŸu olduÄŸunu ifade ederek, "Ancak sonunda, çok daha büyük bir ÅŸeye karÅŸÄ± sorumlular" dedi.