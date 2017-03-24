Bakan YÄ±lmaz'dan YGS'ye geÃ§ kalan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mÃ¼jdeli haber

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, bu sene uygulanmaya baÅŸlayan sistemle YGS'ye geÃ§ kalan Ã¶ÄŸrencilere Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu'na ÅŸikayetleri ile ilgili mektup yazmasÄ±nÄ± istedi.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, YGS sÄ±navÄ±na giremeyen öÄŸrencilerin Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu'na ÅŸikayetleri ile ilgili "Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu raporu bir çözüm olacaktÄ±r diye düÅŸünüyorum" dedi.Tokat'Ä±n Erbaa ilçesinde kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan organize edilen 'Umuda Mektup' adlÄ± program, Cumhuriyet MeydanÄ±nda gerçekleÅŸtirildi. UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda öksüzlerin talepleri gerçekleÅŸtirildi. Kaymakam Bülent Karacan'a mektupla isteklerini ulaÅŸtÄ±ran çocuklara hediyeleri takdim edildi.

"RAPORU VERDÄ°KTEN SONRA YENÄ°DEN BÄ°R DEÄžERLENDÄ°RME YAPILABÄ°LÄ°R"

Törenin ardÄ±ndan Erbaa Belediyesine geçen Bakan YÄ±lmaz, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n geç kaldÄ±klarÄ± için YGS sÄ±navÄ±na giremeyen öÄŸrencilerle ilgili sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±. Bakan YÄ±lmaz, "Kamu DenetçiliÄŸi Kurumunun raporu henüz çÄ±kmadÄ±, inceleme yapacak. Ä°nceme yaptÄ±ktan sonra Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu tarafÄ±ndan verilen raporlarÄ±n hükümlerin, diÄŸer kamu kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan uygulanmasÄ± lazÄ±m. DolayÄ±sÄ±yla, bakalÄ±m bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonrada yeniden bir deÄŸerlendirme yapÄ±labilir. Kamu denetçiliÄŸi kurumu raporu bir çözüm olacaktÄ±r diye düÅŸünüyorum. Kamu denetçiliÄŸi kurumu çok saygÄ±n bir kurum. Çok deÄŸerli hukukçular var, baÅŸkanÄ± ve üyeleri. Her birisine sonsuz güveniyoruz. OnlarÄ±n vereceÄŸi karar bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceÄŸi bir noktada çözüme kavuÅŸturacaktÄ±r. Önce rapora bakalÄ±m. Çünkü bir sÄ±nav yapÄ±ldÄ± birde yeni bir sÄ±nav yap denildiÄŸinde acaba önde arkada sÄ±ralama önemli biliyorsunuz. Kamu denetçiliÄŸi raporunu beklemek lazÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.