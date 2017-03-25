YGS'ye giremeyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in flaÅŸ hamle

Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumu (KDK), YGS'ye 15 dakika kuralÄ± nedeniyle giremeyen Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m bulacak

2017 yÄ±lÄ±nda ilk kez uygulanan ilk kez uygulanan 15 dakika kuralÄ± nedeniyle, bazÄ± adaylar üniversiteye giriÅŸin ilk basamaÄŸÄ± olan YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ±’na (YGS) girememiÅŸti. Adaylar, çözüm için Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu’na baÅŸvurmuÅŸtu. Kamu BaÅŸdenetçisi Åžeref Malkoç, öÄŸrencilerin kuruma ÅŸikâyette bulunduÄŸunu anÄ±msatarak ÅŸu açÄ±klamayÄ± yaptÄ±: “Verilen bu yetkiyi ölçülü kullanacaksÄ±n. Bir dakika geç kaldÄ±m diye, benim bir yÄ±lÄ±mÄ± elimden alamazsÄ±n. DiÄŸer öÄŸrencilerin konsantresi bozuluyormuÅŸ. GeçmiÅŸte de bu oluyordu. Kaç tane ÅŸikâyet geldi size? Ona göre düzenleme yap. SÄ±navdan 14 dakika önce geliyorum, sen diyorsun ki ‘Seni sÄ±nava almÄ±yorum.’ Kanaatimce böyle bir hak olmamasÄ± gerekir. Kuruma da müracaatlar var. Hukuk çerçevesinde bunlarÄ± deÄŸerlendireceÄŸiz.”

'ANAYASAYA AYKIRILIK' DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

Edinilen bilgiye göre KDK, gelen ÅŸikâyetler üzerine MEB ve ÖSYM yetkilileriyle temasa geçti. Normal ÅŸartlarda yasal olarak ÅŸikâyetleri 6 ay incelemesi süresi bulunan KDK’nÄ±n öÄŸrencilerden gelen ÅŸikâyetleri “öncelikli konu” kapsamÄ±na alarak kÄ±sa sürede karar vermesi bekleniyor. KDK, incelemelerini tamamladÄ±ktan sonra bir tavsiye kararÄ± verecek. Kamu BaÅŸdenetçisi Åžeref Malkoç’un konuyu yakÄ±ndan takip ettiÄŸini belirten KDK yetkilileri, Anayasa’nÄ±n 42. maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±k konusunun deÄŸerlendirildiÄŸini bildirdiler.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz da önceki gün Tokat’ta yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, KDK’nÄ±n konuyla ilgili rapor hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ä°nceme yaptÄ±ktan sonra KDK tarafÄ±ndan verilen raporlarÄ±n, hükümlerin, diÄŸer kamu kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan uygulanmasÄ± lazÄ±m. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir deÄŸerlendirme yapÄ±labilir. ‘KDK raporu bir çözüm olacaktÄ±r’ diye düÅŸünüyorum. OnlarÄ±n vereceÄŸi karar, bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceÄŸi bir noktada çözüme kavuÅŸturacaktÄ±r. Önce rapora bakalÄ±m. Çünkü bir sÄ±nav yapÄ±ldÄ±, ‘yeni bir sÄ±nav yap’ denildiÄŸinde önde, arkada sÄ±ralama önemli biliyorsunuz.”

ÖÄžRENCÄ°LER YENÄ° SINAV HAKKI Ä°STÄ°YOR

BazÄ± öÄŸrencilerin ÅŸikayetlerinde “SÄ±nav yeriyle oturduÄŸumuz yer arasÄ±nda mesafe çok uzak oluyor. YaklaÅŸÄ±k 2 milyon öÄŸrencinin sÄ±nava girdiÄŸi bir günde trafik çok yoÄŸun olduÄŸu için özellikle büyük ÅŸehirlerde sÄ±nava geç kalÄ±yoruz. Otobüslere binmekte bile sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Bizim elimizde olmayan ÅŸeyler var. Yeni bir sÄ±nav hakkÄ± tanÄ±nmalÄ±. AyrÄ±ca yeni sÄ±navlarda maÄŸduriyet yaÅŸanmamasÄ± için okulla evin yakÄ±n yerlerde verilmesi saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” dedikleri öÄŸrenildi.