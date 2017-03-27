Beklenen sonuÃ§lar bugÃ¼n aÃ§Ä±klandÄ± iÅŸte branÅŸ daÄŸÄ±lÄ±mÄ±

MEB, SÃ¶zleÅŸmeli Ã¶ÄŸretmenlik mÃ¼lakat yerlerini bugÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±

SözleÅŸmeli öÄŸretmenlikte ön baÅŸvurularÄ±n alÄ±nmasÄ± ve sözlü sÄ±nav merkezlerinin ilanÄ± için süreç, 15 Mart 2017 tarihinde baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Adaylar, 21 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek olan bu iÅŸlemlerin ardÄ±ndan 27 Mart tarihinde sözlü sÄ±nava alÄ±nacaklarÄ± sÄ±nav merkezlerini öÄŸrendi.

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SÖZLEÅžMELÄ° ÖÄžRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, aday öÄŸretmenlerin merakla beklediÄŸi atama tarihini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. ÖÄŸretmen atamalarÄ± haziran ayÄ±nda yapÄ±lacak, atanan öÄŸretmenler eylülde ders baÅŸÄ± yapacak. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Åžubat ayÄ±nda duyurusunu yaptÄ±ÄŸÄ± 20 bin kiÅŸilik sözleÅŸmeli kadro için 60 bin adayÄ± mülakata çaÄŸÄ±racak.

BRANÅž DAÄžILIMI NETLEÅžTÄ°

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, 20 bin sözleÅŸmeli öÄŸretmen alÄ±mÄ±na iliÅŸkin takvimi yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte, bakanlÄ±ÄŸÄ±n yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu o açÄ±klama: BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za baÄŸlÄ± örgün ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n öÄŸretmen ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± amacÄ±yla SözleÅŸmeli ÖÄŸretmen Ä°stihdamÄ±na Ä°liÅŸkin Yönetmelik kapsamÄ±nda 20.127 pozisyona sözleÅŸmeli öÄŸretmen atamak üzere Ek 1 Atama YapÄ±lacak Alanlar ile BaÅŸvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesinde belirtilen alanlarda baÅŸvuru alÄ±nacaktÄ±r.