Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 27/03/2017 22:23

KPSS alan sÄ±navÄ± baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ± son gÃ¼n ne zaman

KPSS Alan sÄ±navÄ±

Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (2017 KPSS) A Grubu ve Ã–ÄŸretmenlik (Alan Bilgisi) baÅŸvurularÄ± bugÃ¼nden itibaren baÅŸladÄ±. BaÅŸvurular 31 Mart tarihine kadar devam edecek

ÖSYM tarafÄ±ndan, Kamu Personel Seçme SÄ±navÄ± (2017 KPSS) A Grubu ve ÖÄŸretmenlik (Alan Bilgisi) baÅŸvurularÄ±, bugünden itibaren 31 Mart'a kadar alÄ±nacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Alan SÄ±navlarÄ±nÄ±n birinci oturumu olan kamu yönetimi, uluslararasÄ± iliÅŸkiler, çalÄ±ÅŸma ekonomisi ve endüstri iliÅŸkileri testleri 27 MayÄ±s saat 10.00'da uygulanacak.

SÄ±navlarÄ±n ikinci oturumu olan hukuk, iktisat, maliye testleri 27 MayÄ±s'ta saat 14.30'da, üçüncü oturumu olan iÅŸletme, muhasebe, istatistik testleri 28 MayÄ±s'ta saat 10.00'da düzenlenecek. Her bir oturumun ücreti 40 lira olarak belirlendi.

2017-KPSS alan sÄ±navlarÄ± baÅŸvurularÄ±, bugünden itibaren 31 Mart'a kadar sürecek.SÄ±nav ücreti ödeme için son gün 3 Nisan olacak.

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