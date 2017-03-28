YGS aÃ§Ä±klandÄ± sonuÃ§larÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. SonuÃ§larÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in haberimizin detayÄ±na bakabilirsiniz

2,2 milyon üniversite adayÄ±nÄ±n bir süredir beklediÄŸi ve 12 Mart Pazar günü gerçekleÅŸtirilen YükseköÄŸretime GeçiÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±. Bin 457 adayÄ±n sÄ±navÄ± geçersiz sayÄ±lÄ±rken, kÄ±z adaylarÄ±n yüzde 73'ü 180'nin üzerinde puan alarak baÅŸarÄ±lÄ± oldu.

YGS SONUÇLARI NASIL ÖÄžRENÄ°LÄ°R?

SonuçlarÄ±n ardÄ±ndan 180 ve üzeri puan alan adaylar, üniversiteye geçiÅŸin ikinci aÅŸamasÄ± olan LYS'ye baÅŸvuru yapabilecek. Peki YGS sonuçlarÄ± nasÄ±l öÄŸrenilir? YGS'ye katÄ±lÄ±m saÄŸlayan ve sÄ±nav sonuçlarÄ±nÄ± merak eden üniversite adaylarÄ±, ÖSYM'nin Sonuç Sistemi'ne T.C. Kimlik No ve Aday Åžifresi ile giriÅŸ yaparak sÄ±nav sonuçlarÄ± ekranÄ±na ulaÅŸabilecek. Herhangi bir YGS puan türünden 180 puan alan bir aday, LYS'ye katÄ±lmak için baÅŸvuru yapabiliyor.

YGS SONUÇLARINI ÖÄžRENMEK Ä°ÇÄ°N TIKLAYIN

ÜNÄ°VERSÄ°TE Ä°ÇÄ°N SIRA LYS'DE

YGS'de 180 ve 180 üzeri puan alan adaylar, dört yÄ±llÄ±k bir üniversiteye tercih yapabilmek için ÅŸimdi de Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ± (LYS)'ye katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak. LYS'de adaylar Matematik, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, YabancÄ± Dil, Edebiyat ve CoÄŸrafya derslerinden sorulacak olan sorulara doÄŸru cevap vermeye çalÄ±ÅŸacak. LYS'nin ardÄ±ndan alÄ±nan puana göre adaylar istedikleri üniversitede okumak istediÄŸi bölüm için tercihini yapacak ve puanlarÄ±nÄ±n yettiÄŸi bir üniversite bölümünü kazanacak.