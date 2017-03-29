Oxford Akademi BirliÄŸi'nden Suat GÃ¼nsel'e Fahri ProfesÃ¶rlÃ¼k ÃœnvanÄ±

YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Kurucu RektÃ¶rÃ¼ Dr. Suat Ä°.GÃ¼nselâ€™e UluslararasÄ± Sokrates Komitesi tarafÄ±ndan Oxford Akademik BirliÄŸiâ€™nin Fahri ProfesÃ¶rlÃ¼k Ã¼nvanÄ± verildi

YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MüdürlüÄŸü’nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Avrupa Rektörler Kulübü’nün de üyesi olan Kurucu Rektör Dr. Suat Ä°. Günsel’e Fahri Profesörlük ünvanÄ± Londra’da düzenlenen görkemli bir törenle taktim edildi.Dr. Suat Günsel töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, adalÄ± olmanÄ±n kendine özgülüÄŸünden ve kÄ±talÄ±larla olan farklÄ±lÄ±klarÄ±ndan söz ederek, fahri profesörlük ünvanÄ±na layÄ±k görülmesinden dolayÄ± büyük gurur ve mutluluk duyduÄŸunu söyledi.Dr. Suat Günsel: “DünyanÄ±n GeliÅŸmiÅŸ Ülkeleri ile YarÄ±ÅŸÄ±r Duruma Geldik…”KonuÅŸmasÄ±na, “AdalÄ±lar sürekli olarak bir gemide olma hissini taÅŸÄ±rlar. FÄ±rtÄ±naya yakalanmamak için bir yere kök salma ihtiyacÄ±nÄ± duyarlar. Üniversitemiz bu küçücük adada 110 farklÄ± ülke insanÄ±nÄ± bir araya getirmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r” sözleriyle baÅŸlayan Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel,“YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar ile ÅŸu anda dünyanÄ±n geliÅŸmiÅŸ olan ülkeleri ile yarÄ±ÅŸÄ±r duruma geldik. ÖrneÄŸin Big Bang CERN projelerine katkÄ± saÄŸlamaktayÄ±z. Ä°leri teknoloji ile çalÄ±ÅŸan güneÅŸ enerjili araba, giyilebilir saÄŸlÄ±k teknolojileri, süper bilgisayar ve robot teknolojisindeki geliÅŸmeler de bunlarÄ±n kanÄ±tÄ± durumundadÄ±r” dedi.

YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi bünyesinde oluÅŸturulan güçlü bir ekip ile Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’nin ilk yerli otomobili olan GÜNSEL’in tasarlanÄ±p hayata geçirildiÄŸini vurgulayan Dr. Suat Ä°. Günsel, kendisine layÄ±k görülen fahri profesörlük ünvanÄ±nÄ±n, ülke insanÄ±nÄ±n ürettiklerinin uluslararasÄ± platformda kabulü anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek "bizleri onurlandÄ±rdÄ±nÄ±z" dedi.