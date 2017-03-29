Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 29/03/2017 21:33

LYS baÅŸvurularÄ± ne zaman baÅŸlÄ±yor sÄ±nav Ã¼creti kaÃ§ TL

LYS 2017

YGS maratonu sona erdi. LYS'ye girmeye hak kazanan adaylar 4 Nisan'da baÅŸvuru yapmaya baÅŸlayacak

Dün akÅŸam YGS sonuçlarÄ±nÄ±n açÄ±klanmasÄ± ardÄ±ndan alan sÄ±navlarÄ± için hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sürdürecek olan adaylar, LYS baÅŸvurularÄ±nÄ± takip ediyor. Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi tarafÄ±ndan düzenlenen Lisans YerleÅŸtirme SÄ±nav takvimi belli oldu. ÖSYM sÄ±nav takvimine göre LYS baÅŸvurularÄ± 4 Nisan 2017 tarihinde baÅŸlÄ±yor, 17 Nisan 2017 saat 23:59’da sona eriyor. 

2017 LYS  TARÄ°HLERÄ°

LYS sÄ±navlarÄ± bu yÄ±l 10 Haziran tarihinde baÅŸlayÄ±p, 18 Haziran tarihinde sonlanacak. SÄ±navlarÄ±n ortalama süresi 120 dakika olurken, yabancÄ± dil sÄ±navÄ± hariç baÅŸlangÄ±ç tarihleri saat 10.00 olacak. Ä°ÅŸte, sÄ±navlarÄ±n tam tarihleri ve süreleri;

*LYS-4: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

*LYS-1: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika 

*LYS-2: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

*LYS-5: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-5 (YabancÄ± Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika 

*LYS-3: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-3 (Edebiyat-CoÄŸrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

Her bir LYS sÄ±navÄ± için ödenmesi gereken baÅŸvuru ücreti, 40 TL olacak.

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