First Lady Trump'tan Ã¶dÃ¼l alan Saadet Ã–ÄŸretmen'e Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

DÃ¼nyadaki en cesur 13 kadÄ±ndan biri seÃ§ilen Saadet Ã–ÄŸretmen, First Lady Melania Trump'tan Ã¶dÃ¼l alma anÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°zmir'de, okul müdürünün, yaÅŸlarÄ± 6 ile 11 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 6 kÄ±z öÄŸrencisine cinsel istismarda bulunmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele veren, konuyu kamuoyuna taÅŸÄ±yan, bu çabasÄ±yla ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca en cesur kadÄ±n seçilen öÄŸretmen Saadet Özkan, ödül gecesine iliÅŸkin First Lady Melania Trump'la buluÅŸmasÄ±nÄ± anlattÄ±. Beyaz Saray'daki tören öncesinde özel bir odada Fist Lady ile buluÅŸtuklarÄ±nÄ±, sohbet edip fotoÄŸraf çektirdiklerini anlatan Saadet ÖÄŸretmen, candan ve içten olduÄŸunu söylediÄŸi Trump'un kendisine, "Çok güzel insansÄ±nÄ±z. Harika insansÄ±nÄ±z. Güzel bir iÅŸ yaptÄ±nÄ±z" dediÄŸini söyledi. Saadet ÖÄŸretmen ABD'de çeÅŸitli konferanslar vereceÄŸini ve bir ödül törenine daha katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

DÜNYADAKÄ° 13 CESUR KADINDAN BÄ°RÄ°SÄ° OLDU

Tacize uÄŸrayan öÄŸrencilerine destek veren Saadet Özkan, ortaya çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± olaydan 4 ay sonra büyük bir trafik kazasÄ± geçirdi. 6 ay tedavisi süren, bir yÄ±l da evde dinlenmek zorunda kalan evli, 1 çocuk annesi Saadet ÖÄŸretmen, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuktan sonra tacize uÄŸrayan öÄŸrencileri için mücadelesine kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti. Taciz olayÄ±nÄ±, Türkiye'nin gündemine taÅŸÄ±yan Saadet Özkan, yurt içinden deÄŸil, diÄŸer ülkelerin yetkililerinin de dikkatini çekti.