Bakan YÄ±lmaz aÃ§Ä±kladÄ± eÄŸitim sisteminden el yazÄ±sÄ± Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ilkÃ¶ÄŸretim seviyesindeki Ã§ocuklarÄ±n velilerinin eleÅŸtirilerine sebep olan el yazÄ±sÄ± dÃ¶nemini sona erdirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, eÄŸitim-öÄŸretimde büyük ümitlerle baÅŸlatÄ±lan eÄŸik yazÄ± yani al yazÄ±sÄ± döneminin önümüzdeki yÄ±l biteceÄŸini açÄ±kladÄ±. MEB'in twitter hesabÄ±ndan duyurulan tweet'te, "Yazma eÄŸitiminde önümüzdeki yÄ±l (2017-2018) bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±yla öÄŸretim yerine dik temel harfler kullanÄ±lacak." denildi.

BÄ°TÄ°ÅžÄ°K EÄžÄ°K YAZIYA NE ZAMAN VE NEDEN GEÇÄ°LDÄ°?

2005'te geçilen el yazÄ±sÄ± uygulamasÄ± her branÅŸla ilgili Türkiye'den bir akademik heyet toplanÄ±p çalÄ±ÅŸtay yapmasÄ± sonucu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. ÇocuklarÄ±n hem beyin hem estetik geliÅŸimi, hem de ellerinin fiziksel geliÅŸimi için çok daha etkili olduÄŸuyla ilgili bir grup akademisyen toplanmÄ±ÅŸtÄ±. ElyazÄ±sÄ± uygulmasÄ±na bu ekip karar vermiÅŸti. UygulamanÄ±n programÄ±nÄ±, müfredatÄ±nÄ± yazan grup bu iÅŸin ilkokul boyunca devam etmesi, defterlerinin belli bir ÅŸekilde yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±, öÄŸretmenlerin ve müfettiÅŸlerin eÄŸitim almasÄ± gibi birbirini tamamlayan ve daha saÄŸlÄ±klÄ± yapÄ±labilmesi için gereken ÅŸartlarÄ± oluÅŸturmuÅŸtu. Fakat ortaya konulan ÅŸartlar yerine getirilemedi.