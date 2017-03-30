Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 30/03/2017 21:47

Bir dÃ¶nem bitiyor o uygulama tarihe geÃ§ecek

el yazÄ±sÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu el yazÄ±sÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

YÄ±lmaz’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren ‘bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±’ kaldÄ±rÄ±lacak. Bunun yerine dik temel harfler kullanÄ±lacak. El yazÄ±sÄ± dersi ise seçmeli ders olacak.Bir öÄŸretmenin sorusu üzerine Bakan YÄ±lmaz’Ä±n açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“Yazma eÄŸitiminde önümüzdeki yÄ±l (2017-2018) bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±yla öÄŸretim yerine dik temel harfler kullanÄ±lacak.”

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el yazÄ±sÄ±

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