Bakan Ä°smet YÄ±lmaz aÃ§Ä±kladÄ± el yazÄ±sÄ± dÃ¶nemi bitiyor

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene el yazÄ±sÄ±yla Ã¶ÄŸretimin sona erip dik temel harflerin kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamada, "Yazma eÄŸitiminde önümüzdeki yÄ±l (2017-2018) bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±yla öÄŸretim yerine dik temel harfler kullanÄ±lacak." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.AA muhabirinin konuya iliÅŸkin MEB yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, gelecek yÄ±ldan itibaren ilkokul birinci sÄ±nÄ±flarda uygulamaya geçilecek metodun adÄ± "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öÄŸretimi" olacak.

Ä°lkokul 3. sÄ±nÄ±ftan itibaren ise daha az ayrÄ±ntÄ±sÄ± olan daha az eÄŸimli, karmaÅŸÄ±k olmayan ve çok daha sade bir el yazÄ±sÄ± karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanlarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.