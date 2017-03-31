Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 31/03/2017 08:34

Bakan Ä°smet YÄ±lmaz aÃ§Ä±kladÄ± el yazÄ±sÄ± dÃ¶nemi bitiyor

el yazÄ±sÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene el yazÄ±sÄ±yla Ã¶ÄŸretimin sona erip dik temel harflerin kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamada, "Yazma eÄŸitiminde önümüzdeki yÄ±l (2017-2018) bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±yla öÄŸretim yerine dik temel harfler kullanÄ±lacak." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.AA muhabirinin konuya iliÅŸkin MEB yetkililerinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, gelecek yÄ±ldan itibaren ilkokul birinci sÄ±nÄ±flarda uygulamaya geçilecek metodun adÄ± "dik temel harflerle ses temelli okuma yazma öÄŸretimi" olacak.

Ä°lkokul 3. sÄ±nÄ±ftan itibaren ise daha az ayrÄ±ntÄ±sÄ± olan daha az eÄŸimli, karmaÅŸÄ±k olmayan ve çok daha sade bir el yazÄ±sÄ± karakteri üzerinde de kaligrafi ve tipografi uzmanlarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
el yazÄ±sÄ±

Bir dÃ¶nem bitiyor o uygulama tarihe geÃ§ecek

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin ÅŸikayetÃ§i olduÄŸu el yazÄ±sÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

el yazÄ±sÄ±

Bakan YÄ±lmaz aÃ§Ä±kladÄ± eÄŸitim sisteminden el yazÄ±sÄ± Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ilkÃ¶ÄŸretim seviyesindeki Ã§ocuklarÄ±n velilerinin eleÅŸtirilerine sebep olan el yazÄ±sÄ± dÃ¶nemini sona erdirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

first lady

First Lady Trump'tan Ã¶dÃ¼l alan Saadet Ã–ÄŸretmen'e Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler

DÃ¼nyadaki en cesur 13 kadÄ±ndan biri seÃ§ilen Saadet Ã–ÄŸretmen, First Lady Melania Trump'tan Ã¶dÃ¼l alma anÄ±nÄ± anlattÄ±