YGS'deki 15 dakika uygulamasÄ± YDS'de de geÃ§erli olacak

YarÄ±n sabah saat 10.00'da baÅŸlayacak YDS'ye girecek adaylar sÄ±nav saatinden 15 dakika Ã¶nce salona alÄ±nmayacak

ÖSYM tarafÄ±ndan düzenlenen ilkbahar dönemi YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± (YDS), yarÄ±n saat 10.00'da baÅŸlayacak. SÄ±navÄ±n baÅŸlama saatinden 15 dakika önce adaylarÄ±n sÄ±nav binalarÄ±na alÄ±nma iÅŸlemleri tamamlanacak. Adaylar, saat 09.45'ten sonra gelmeleri halinde sÄ±nava alÄ±nmayacak. SÄ±nav Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish dili), Ermenice, Farsça, FransÄ±zca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch dili), Ä°ngilizce, Ä°spanyolca, Ä°talyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, SÄ±rpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden yapÄ±lacak.

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, FransÄ±zca, Ä°ngilizce, Ä°spanyolca, Ä°talyanca, Rusça ve Yunancadan yapÄ±lacak sÄ±navlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluÅŸan testler kullanÄ±lacak. Bu dillerden sÄ±nava giren adaylar, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduÄŸunu anlama sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayacak.

DiÄŸer dillerde ise sÄ±nav, yabancÄ± dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancÄ± dile çeviri ÅŸeklinde yapÄ±lacak. Türkçeye ve yabancÄ± dile çevirilerde her biri için yaklaÅŸÄ±k 200 sözcükten oluÅŸan metinlerden yararlanÄ±lacak.Adaylara sÄ±navda 180 dakika süre verilecek.