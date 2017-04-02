El yazÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ± yeni sisteminin detaylarÄ± belli oldu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, bitiÅŸik el yazÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± sadece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fta verilecek 8 saatlik TÃ¼rkÃ§e derslerinin 2 saatini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

MEB yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, bitiÅŸik eÄŸik el yazÄ±sÄ±yla öÄŸretim, 2004-2005 eÄŸitim-öÄŸretim döneminde 196 okulda pilot uygulama olarak baÅŸlatÄ±ldÄ±. 2005-2006 eÄŸitim-öÄŸretim döneminden itibaren de Türkiye genelindeki tüm ilkokul birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencileri, ilk yazma eÄŸitimini el yazÄ±sÄ±yla almaya baÅŸladÄ±. BakanlÄ±k, el yazÄ±sÄ± konusunda karar alÄ±rken kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. Üç boyutta ele alÄ±nan çalÄ±ÅŸmalar bir yÄ±l sürdü. Öncelikle öÄŸretmenlerin görüÅŸleri toplandÄ±, ardÄ±ndan öÄŸrencilerin mevcut yazÄ±larÄ±, tür ve estetik bakÄ±mÄ±ndan ele alÄ±ndÄ±. ÖÄŸrencilerin becerileri ve bu yazÄ±ya yatkÄ±nlÄ±klarÄ± da incelendikten sonra son olarak dünyadaki el yazÄ±sÄ± uygulamalarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak analizler yapÄ±ldÄ±.

2 SAAT DERS ALACAKLAR

Elde edilen verilerin ardÄ±ndan nasÄ±l bir yazÄ± biçimine geçileceÄŸine dair MEB Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda uzmanlardan oluÅŸan komisyon kuruldu ve el yazÄ±sÄ±nÄ± pedagojik ilkeler çerçevesinde araÅŸtÄ±ran çalÄ±ÅŸmalar yürütüldü. ÇalÄ±ÅŸmalarÄ±n sonunda BaÅŸkanlÄ±k, gelecek yÄ±ldan itibaren ilkokul birinci sÄ±nÄ±flarda uygulamaya geçilecek metodun adÄ±nÄ± "Dik Temel Harflerle Ses EsaslÄ± Okuma Yazma ÖÄŸretimi" olarak kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Buna göre öÄŸrenciler, ilkokul üçüncü sÄ±nÄ±ftan itibaren ise daha az ayrÄ±ntÄ±lÄ±, daha sade el yazÄ±sÄ± eÄŸitimini, haftalÄ±k 8 saatlik zorunlu Türkçe dersi içinde 2 saat almaya devam edecek. BakanlÄ±k yetkilileri, "Tüm kazanÄ±mlarÄ±mÄ±zda olduÄŸu gibi çocuÄŸun geliÅŸim seyrine uygun bir hiyerarÅŸi kuruyoruz. Bu hiyerarÅŸi içinde öÄŸrencinin dik temel yazÄ± ile ilk okumasÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirmesini saÄŸlÄ±yoruz. Türkçe derslerinin bir parçasÄ± olarak da güzel yazÄ± kabiliyetinin geliÅŸtirilmesini hedefliyoruz. Onun için ayrÄ± bir ders olarak 'güzel yazÄ±' dersi adÄ±nda bir ders, ayrÄ±ca bir seçimlik ders de koymuyoruz. ÖÄŸrencilerin, Türkçe el yazÄ±sÄ±nÄ± üçüncü sÄ±nÄ±ftan itibaren güzelleÅŸtirmeleri için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz." açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.