Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 04/04/2017 16:09

2017 LYS tarihleri ve saatleri

LYS

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 12 Mart tarihinde yapÄ±ldÄ±. SÄ±navdan geÃ§en adaylar LYS'ye girecek

BeÅŸ ayrÄ± dalda düzenlenen LYS kapsamÄ±nda sÄ±nav yapÄ±lacak alanlar, tarihleri ve saatleri ÅŸöyle:

Matematik SÄ±navÄ± (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Fen Bilimleri SÄ±navÄ± (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

Edebiyat-CoÄŸrafya SÄ±navÄ± (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00

Sosyal Bilimler SÄ±navÄ± (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00

YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 14.30

 
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2017 LYS

LYS baÅŸvurularÄ± ne zamana kadar devam edecek

YGS'de barajÄ± geÃ§erek LYS'ye girmeye hak kazanan adaylar iÃ§in bugÃ¼nden itibaren sÄ±nav baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

milli eÄŸitim el yazÄ±sÄ±

El yazÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ± yeni sisteminin detaylarÄ± belli oldu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, bitiÅŸik el yazÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± sadece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fta verilecek 8 saatlik TÃ¼rkÃ§e derslerinin 2 saatini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

YDS

YGS'deki 15 dakika uygulamasÄ± YDS'de de geÃ§erli olacak

YarÄ±n sabah saat 10.00'da baÅŸlayacak YDS'ye girecek adaylar sÄ±nav saatinden 15 dakika Ã¶nce salona alÄ±nmayacak