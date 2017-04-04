2017 LYS tarihleri ve saatleri

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 12 Mart tarihinde yapÄ±ldÄ±. SÄ±navdan geÃ§en adaylar LYS'ye girecek
BeÅŸ ayrÄ± dalda düzenlenen LYS kapsamÄ±nda sÄ±nav yapÄ±lacak alanlar, tarihleri ve saatleri ÅŸöyle:
Matematik SÄ±navÄ± (LYS-1) 11 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00
Fen Bilimleri SÄ±navÄ± (LYS-2) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00
Edebiyat-CoÄŸrafya SÄ±navÄ± (LYS-3) 18 Haziran 2017 (Pazar) saat 10.00
Sosyal Bilimler SÄ±navÄ± (LYS-4) 10 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 10.00
YabancÄ± Dil SÄ±navÄ± (LYS-5) 17 Haziran 2017 (Cumartesi) saat 14.30