Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 05/04/2017 11:31

2017 LYS tarihleri LYS'ye baÅŸvurular ne zaman sona erecek

LYS

YGS'de baraj puanÄ±nÄ± geÃ§erek LYS'ye girmeye hak kazanan adaylar iÃ§in baÅŸvuru sÃ¼resi baÅŸladÄ±

LYS SÄ±nav Ücretleri (Girmek istediÄŸiniz her bir LYS için) : 40,00 TL (FarklÄ± alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adaylarÄ±n 2017-LYS’lerin tamamÄ±nda sÄ±nava girmeleri önerilmektedir.) Ek yerleÅŸtirme ücreti : 15,00 TL BaÅŸvuru Hizmeti Ücreti : 5,00 TL ÖSYM SÄ±nav Koordinatörlüklerinden Yeniden Åžifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

LYS ÜCRETÄ° HANGÄ° BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’Ä±n tüm ÅŸubeleri, ATM ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± (KKTC’den baÅŸvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk KatÄ±lÄ±m BankasÄ±’nÄ±n tüm ÅŸubeleri ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± (KKTC’den baÅŸvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi BankasÄ±’nÄ±n tüm ÅŸubeleri ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±; Halkbank ATM, internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸubeler; Ziraat BankasÄ± sadece internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mobil bankacÄ±lÄ±k (Åžubelerden ve ATM’den ücret yatÄ±rÄ±lmaz.); ÖSYM KartlÄ± Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

LYS TARÄ°HLERÄ°

LYS-1: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika 

LYS-2: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika 

LYS-3: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-3 (Edebiyat-CoÄŸrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

LYS-4: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika 

LYS-5: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-5 (YabancÄ± Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
LYS

2017 LYS tarihleri ve saatleri

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 12 Mart tarihinde yapÄ±ldÄ±. SÄ±navdan geÃ§en adaylar LYS'ye girecek

2017 LYS

LYS baÅŸvurularÄ± ne zamana kadar devam edecek

YGS'de barajÄ± geÃ§erek LYS'ye girmeye hak kazanan adaylar iÃ§in bugÃ¼nden itibaren sÄ±nav baÅŸvurularÄ± baÅŸladÄ±

milli eÄŸitim el yazÄ±sÄ±

El yazÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ± yeni sisteminin detaylarÄ± belli oldu

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, bitiÅŸik el yazÄ±sÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ± sadece Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fta verilecek 8 saatlik TÃ¼rkÃ§e derslerinin 2 saatini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±