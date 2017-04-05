2017 LYS tarihleri LYS'ye baÅŸvurular ne zaman sona erecek

YGS'de baraj puanÄ±nÄ± geÃ§erek LYS'ye girmeye hak kazanan adaylar iÃ§in baÅŸvuru sÃ¼resi baÅŸladÄ±

LYS SÄ±nav Ücretleri (Girmek istediÄŸiniz her bir LYS için) : 40,00 TL (FarklÄ± alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için, adaylarÄ±n 2017-LYS’lerin tamamÄ±nda sÄ±nava girmeleri önerilmektedir.) Ek yerleÅŸtirme ücreti : 15,00 TL BaÅŸvuru Hizmeti Ücreti : 5,00 TL ÖSYM SÄ±nav Koordinatörlüklerinden Yeniden Åžifre Edinme Ücreti : 5,00 TL

LYS ÜCRETÄ° HANGÄ° BANKALARA YATIRILACAK?

Akbank’Ä±n tüm ÅŸubeleri, ATM ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± (KKTC’den baÅŸvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk KatÄ±lÄ±m BankasÄ±’nÄ±n tüm ÅŸubeleri ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± (KKTC’den baÅŸvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi BankasÄ±’nÄ±n tüm ÅŸubeleri ve internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±; Halkbank ATM, internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸubeler; Ziraat BankasÄ± sadece internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve mobil bankacÄ±lÄ±k (Åžubelerden ve ATM’den ücret yatÄ±rÄ±lmaz.); ÖSYM KartlÄ± Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

LYS TARÄ°HLERÄ°

LYS-1: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-1 (Matematik) Tarihi, Saati ve Süresi : 11 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-2 (Fen Bilimleri) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-3: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-3 (Edebiyat-CoÄŸrafya) Tarihi, Saati ve Süresi : 18 Haziran 2017 (Pazar), 10.00, 120 dakika

LYS-4: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 10 Haziran 2017 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5: Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navÄ±-5 (YabancÄ± Dil) Tarihi, Saati ve Süresi : 17 Haziran 2017 (Cumartesi), 14.30, 120 dakika