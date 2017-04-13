Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 13/04/2017 14:20

Ã–SYM kamu spotuyla adaylarÄ± uyardÄ± LYS iÃ§in geÃ§miÅŸ sorulara bakÄ±n

lys sÄ±nav

Bu sene LYS'de ilk kez yapÄ±lacak olan aÃ§Ä±k uÃ§lu soru denemesi iÃ§in Ã–SYM adaylara Ã¶zel kamu spotu hazÄ±rladÄ±

ÖSYM tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan kamu spotuyla, 17 Nisan'da sona erecek Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± baÅŸvurularÄ±nda dikkat edilmesi gerekenler konusunda adaylar uyarÄ±ldÄ±. Bu yÄ±lki LYS'de ilk kez açÄ±k uçlu sorular sorulacaÄŸÄ±ndan, kamu spotunda adaylara "ÖSYM'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± soru örneklerini incelemeleri" önerildi YaklaÅŸÄ±k 45 saniye süren kamu spotunda, ÅŸu uyarÄ±lar dile getirildi: "Adaylar, 2017 LYS baÅŸvurularÄ±nÄ±zÄ± Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanÄ±, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartÄ± veya süresi geçerli pasaportunuz ile birlikte aday baÅŸvuru formunu doldurarak ÖSYM baÅŸvuru merkezlerinden veya ÖSYM sÄ±nav koordinatörlüklerinden yapabilirsiniz. SÄ±nav ücretini kÄ±lavuzda yer alan anlaÅŸmalÄ± bankalara veya odeme.osym.gov.tr adresinden yatÄ±rÄ±nÄ±z." ÖSYM kamu spotunda, adaylara "Tüm kurallar, emeÄŸinizin güvenliÄŸi için. GeleceÄŸiniz geleceÄŸimizdir." ÅŸeklinde seslenildi.

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2017 LYS tarihleri ve saatleri

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