Ana Sayfa | EÄžÄ°TÄ°M 16/04/2017 08:51

LYS'ye girecek adaylar dikkat baÅŸvuru sÃ¼releri sona eriyor

LYS baÅŸvurularÄ±

YGS'de baraj puanÄ±nÄ± geÃ§ip LYS'ye girmeye hak kazanan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in son baÅŸvuru gÃ¼nÃ¼ 17 Nisan 2017

YGS sonuçlarÄ±na göre bu yÄ±l 180 puanÄ±nÄ± aÅŸarak, LYS’ye girmeye hak kazanan 1 milyon 506 bin 479 aday bulunuyor. BaÅŸvurular ÖSYM’nin internet adresinden ya da ÖSYM sÄ±nav merkezlerinden yapÄ±labiliyor. AdaylarÄ±n LYS’deki beÅŸ sÄ±nav için ayrÄ± ayrÄ± baÅŸvurmasÄ± gerekiyor. Her bir oturumun ücreti 40 lira. FarklÄ± alanlarda puan türlerinin hesaplanabilmesi için adaylara LYS’lerin tamamÄ±nda sÄ±nava girmeleri öneriliyor. 

SINAV TAKVÄ°MÄ°

Haziran’da beÅŸ oturum olarak yapÄ±lacak LYS’lerin sonuçlarÄ± 11 Temmuz’da açÄ±klanacak. LYS sÄ±nav takvimi ise ÅŸöyle: 

LYS-4 (Sosyal Bilimler): 10 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-1 (Matematik): 11 Haziran (Pazar), 10.00, 135 dakika

LYS-2 (Fen Bilimleri): 17 Haziran (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

LYS-5 (YabancÄ± Dil) : 17 Haziran (Cumartesi), 14.30, 120 dakika

LYS-3 (Edebiyat-CoÄŸrafya): 18 Haziran (Pazar), 10.00, 120 dakika

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