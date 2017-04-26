TEOG saat kaÃ§ta baÅŸlayacak 15 dakika kuralÄ± geÃ§erli mi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan TEOG sÄ±navÄ± bugÃ¼n saat 09.00'da baÅŸlayacak. SÄ±nav Ã¶ncesi YGS'deki gibi 15 dakika kuralÄ± geÃ§erli mi, detaylar haberimizde

26 ve 27 Nisan'da sÄ±nava girecek olan öÄŸrenciler için Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± sorularÄ± 27 Nisan 2017'de EBA sitesinde açÄ±klayacak. ÖSYM'nin sistemi olan 15 dakika kuralÄ± TEOG'da geçerli olmayacak. 4 yanlÄ±ÅŸ bir doÄŸruyu silmeyecek.

TEOG bahar dönemi sÄ±nav zamanÄ± ve sÄ±nav saatleri

Ortak sÄ±navlar uygulama takviminde 8'inci sÄ±nÄ±flarÄ±n gireceÄŸi sÄ±navlar ve saatleri üzerine bilgiler ve açÄ±klamalar haber içeriÄŸimizde. 26 Nisan 2017'de sÄ±nav takvimi: Türkçe sabah saat 09.00'ta baÅŸlÄ±yor. 09:40'ta sona eriyor. SÄ±nav 40 dakika, Türkçe'den 20 soru sorulacaktÄ±r. Matematik sabah saat 10:10'da baÅŸlÄ±yor. 10:40'ta sona eriyor. SÄ±nav 40 dakika, Matematik'ten 20 soru sorulacaktÄ±r. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sabah saat 11:20'de baÅŸlÄ±yor, 12:00'de sona eriyor. SÄ±nav 40 dakika. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 20 soru sorualcaktÄ±r.

27 Nisan 2017'de sÄ±nav takvimi: Fen Bilimleri sabah saat 09.00'ta baÅŸlÄ±yor. 09:40'ta sona eriyor. SÄ±nav 40 dakika, Fen Bilimleri'den 20 soru sorulacaktÄ±r. T.C Ä°nlkÄ±lap Tarihi ve Atatürkçülük Tsabah saat 10:10'da baÅŸlÄ±yor. 10:40'ta sona eriyor. SÄ±nav 40 dakika, T.C Ä°nlkÄ±lap Tarihi ve Atatürkçülük'ten 20 soru sorulacaktÄ±r. YabancÄ± Dil sabah saat 11:20'de baÅŸlÄ±yor, 12:00'de sona eriyor. SÄ±nav 40 dakika. YabancÄ± Dil'den 20 soru sorualcaktÄ±r.

Önemli not 1: ÖSYM sistemi olan "dört yanlÄ±ÅŸ bir doÄŸruyu götürmesi" ortak sÄ±navlarda geçerli deÄŸildir.

Önemli not 2: Mazeret sÄ±navÄ± tarihleri 20-21 MayÄ±s 2017 tarihinde olacaktÄ±r.

Önemli not 3: Sonuçlar Haziran'Ä±n ilk haftasÄ± açÄ±klanacaktÄ±r.