OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™nden Ä°ngiliz Ä°daresine KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Temel EÄŸitimi

KKTC YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi'nden Ã–nemli Bir Makale Daha. OsmanlÄ± DÃ¶nemiâ€™nden Ä°ngiliz Ä°daresine KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Temel EÄŸitimiâ€™nin ModernleÅŸmesi ve ToplumsallaÅŸmasÄ± UluslararasÄ± Dergi'de yayÄ±mlandÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Atatürk EÄŸitim Fakültesi Tarih ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümleri BaÅŸkanÄ±Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL ile Ä°rfan Günsel AraÅŸtÄ±rma Merkezi araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± Uz. Hüseyin TUFAN ve Uz. Mete ÖZSEZER’in “OsmanlÄ± Dönemi’nden Ä°ngiliz Ä°daresine KÄ±brÄ±s Türk Temel EÄŸitimi’nin ModernleÅŸmesi ve ToplumsallaÅŸmasÄ± / From Ottoman Periodto English Administration Modernizationand Socialization of Cyprus Turkish Basic Education” baÅŸlÄ±klÄ± makaleleri Web of Science baÄŸlÄ± Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafÄ±ndan taranan The Journal of History Cultureand Art Research (Cilt 6, SayÄ± 2 (2017) dergisinde yayÄ±mlandÄ±. YakÄ±n DoÄŸu Üniversitesi BasÄ±n ve Halkla iliÅŸkiler MüdürlüÄŸü'ne açÄ±klamalarda bulunan Prof. Özkul,Uzm.Tufan ve Uzm.Özsezer “OsmanlÄ± Döneminden Ä°ngiliz Ä°daresine KÄ±brÄ±s Türk Temel EÄŸitiminin ModernleÅŸmesi ve ToplumsallaÅŸmasÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda KÄ±brÄ±s’ta OsmanlÄ± ve Ä°ngiliz idaresinde KÄ±brÄ±slÄ± Türklerin tarÄ±m toplumundan sanayi toplumuna geçiÅŸ sürecinde ilköÄŸretim eÄŸitiminde oluÅŸan deÄŸiÅŸimler eÄŸitim programlarÄ± ve öÄŸrenci sayÄ±sÄ± açÄ±sÄ±ndan deÄŸerlendirdiklerini belirttiler.

AçÄ±klamalarÄ±nÄ±n devamÄ±nda ise; "OsmanlÄ± Devleti’nin adayÄ± fethetmesinden sonra adadaki her kurum gibi eÄŸitim teÅŸkilatÄ± da ihtiyaçlara göre düzenlenmiÅŸtir. ÇalÄ±ÅŸmada Ä°ngilizlerin1878 yÄ±lÄ±nda ada yönetimini OsmanlÄ± Devleti’nden devraldÄ±ktan sonra, eski idareden kalan bazÄ± uygulamalarÄ± devam ettirirken, bazÄ±larÄ±nÄ±n yerine kendi idari ve yönetim anlayÄ±ÅŸlarÄ±na göre düzenlemeler yaptÄ±klarÄ± ifade edilmiÅŸtir.KÄ±brÄ±s’ta BirleÅŸik KrallÄ±k idaresi sürecinde KÄ±brÄ±slÄ± Türklerde eÄŸitim dini aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± müfredattan modern eÄŸitime geçmiÅŸtir. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada Ä°ngiliz döneminde adada uygulanan yeni eÄŸitim sisteminin detaylarÄ± ortaya konulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca çalÄ±ÅŸmada eÄŸitimin toplumlaÅŸmasÄ±na örnek olarak eÄŸitimdeki öÄŸrenci sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n ve bu artÄ±ÅŸ içerisinde kÄ±z öÄŸrencilerin durumuna dikkat çekilmiÅŸtir. Söz konusu araÅŸtÄ±rmada döneminin birinci el kaynaklarÄ± olan Blue Book’lar ile dönemin resmi eÄŸitim raporlarÄ±ndan faydalanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sonuç olarak KÄ±brÄ±s Türk EÄŸitim sisteminde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklerin KÄ±brÄ±s Türk Toplumunu sosyal, kültürel ve siyasi olarak etkilediÄŸi belirtilmiÅŸtir.