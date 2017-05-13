Bakan mÃ¼jdeyi verdi AÄŸustos'tan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen alÄ±nacak

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada AÄŸustos ayÄ±ndan sonra 10 bin Ã¶ÄŸretmen daha alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, "Bugün itibarÄ±yla 111'i devlet, 65'i vakÄ±f yüksek öÄŸretim kurumu 6'sÄ± da vakÄ±f meslek yüksekokulu olmak üzere toplam 182 yüksek öÄŸretim kurumumuz mevcut. ÖÄŸrenci sayÄ±mÄ±z da 7 milyon 313 bin. Bu rakamla Avrupa'da, Rusya'dan sonra en fazla üniversite öÄŸrencisine sahip ülkeyiz" dedi.YÄ±lmaz, hayÄ±rsever iÅŸ adamlarÄ± Zafer Karadeniz ve Ä°skender Karadeniz'in anneleri Asiye Karadeniz adÄ±na, mülkiyeti Gökçeada Belediyesine ait araziye yaptÄ±rdÄ±klarÄ±, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gökçeada UygulamalÄ± Bilimler Yüksekokulu Asiye Karadeniz BinasÄ±'nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda, insana verilecek en güzel hizmetin, eÄŸitim alanÄ±nda verilen hizmet olduÄŸunu söyledi.

"Ä°nsanlarÄ±n en hayÄ±rlÄ±sÄ± insanlara faydalÄ± olandÄ±r" sözünü hatÄ±rlatan YÄ±lmaz, "EÄŸitim bir ülkenin sadece bugününe deÄŸil geleceÄŸine de yapÄ±lacak en iyi yatÄ±rÄ±mdÄ±r. EÄŸitimden daha hayÄ±rlÄ± daha faydalÄ± bir yatÄ±rÄ±m yoktur. Bu nedenle Karadeniz ailesini hayÄ±r için böyle bir tercihte bulunduklarÄ± için tebrik ediyorum. Karadeniz ailesi tarafÄ±ndan adÄ±nÄ± ve anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak için yaptÄ±rÄ±lan bu okul vesilesiyle merhum anneleri Asiye Karadeniz'e Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuÅŸtu.

"AÄŸustostan sonra 10 bin öÄŸretmen alacaÄŸÄ±z"

AK Parti hükümetleri döneminde 560 binin üzerinde öÄŸretmen atamasÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini anÄ±msatan Bakan YÄ±lmaz, "En büyük yatÄ±rÄ±mÄ± öÄŸretmene yaptÄ±k. Bir çok yerde görüyorum. ÖÄŸretmen odalarÄ±nda son 10 yÄ±lda atananlar elini kaldÄ±rsÄ±n diyorum, hemen hemen hepsi kaldÄ±rÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla biz 560 binin üzerinde öÄŸretmen atamasÄ± yaptÄ±k. Geçen yÄ±l 50 bin atama yaptÄ±k. 50 bin rakamÄ± küçümsenecek bir rakam deÄŸil. BazÄ± ülkelerin tüm kamu görevlilerinin toplamÄ±na eÅŸit. Bu yÄ±lda 20 bin öÄŸretmenin mülakatÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah yakÄ±nda sonuçlar açÄ±klanacak. AÄŸustostan sonra da 10 bin öÄŸretmen alacaÄŸÄ±z. Allah nasip ederse iki yÄ±lda atadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z öÄŸretmen sayÄ±sÄ± 80 bine çÄ±kacak. Ä°stiyoruz ki evlatlarÄ±mÄ±z daha iyi eÄŸitim alsÄ±n. ÖÄŸretmen baÅŸÄ±na düÅŸen öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ± da 30'larÄ±n üzerinden 20'lerin altÄ±na düÅŸürdük. DolayÄ±sÄ±yla bu noktada da iyi bir noktaya doÄŸru gidiyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

YÄ±lmaz, geçen yÄ±lki TEOG sÄ±navÄ±nda 120 sorunun 120'sini yapanlarÄ±n Van'Ä±n ErciÅŸ'inden, Edremit'inden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Bunun çok önemli bir baÅŸarÄ± göstergesi olduÄŸunu kaydeden YÄ±lmaz, ÅŸöyle devam etti:

"Bu öÄŸrenciler, MuÅŸ'un Varto'sundan çÄ±ktÄ±. ÅžÄ±rnak'Ä±n Ä°dil'inden çÄ±ktÄ±. Tunceli ÇemiÅŸkezek'ten çÄ±ktÄ±. ÇemiÅŸkezek'ten birisi Robert Koleje gidebiliyorsa veya MuÅŸ'un Varto'sundan taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimle öÄŸrenim gören bir kiÅŸi eÄŸitimde en yüksek dereceye gelebiliyorsa biz fÄ±rsat eÅŸitliÄŸinde epey mesafe aldÄ±k. Ama daha yapmamÄ±z gerekenler var mÄ±? Tabi ki var ondan hiç ÅŸüpheniz olmasÄ±n. EÄŸitimde Türkiye'nin bugünü dünden kat kat iyi. YarÄ±n gelecek, yarÄ±nÄ±mÄ±z bugünümüzden kat ve kat daha iyi olacak. Ä°ÅŸte bu okulda yarÄ±nÄ±n GökçeadasÄ±'nda yarÄ±nÄ±nÄ±n eÄŸitimini bugünden daha iyi olacaÄŸÄ±na çok güzel bir örnektir."

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ise Gökçeada Uygulama Bilimler Yüksekokulunun, 4 yÄ±lÄ±k bir okul olduÄŸunu söyledi.

Okulun 261 öÄŸrencisi bulunduÄŸunu ifade eden Acer, "Burada görev yapan 19 öÄŸretim elemanÄ± vardÄ±r. Onun yanÄ± sÄ±ra yine ayrÄ±ca, Gökçeada'da hemen yanÄ± baÅŸÄ±mÄ±zdaki binayÄ± kullanan Gökçeada Meslek Yüksekokulumuz vardÄ±r. 2 yÄ±llÄ±k yüksek okulumuzun toplam öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 774'tür. Åžu an hizmete açacaÄŸÄ±mÄ±z bina toplam 7 bin 250 metrekare alana oturtulmuÅŸ ve 2 bin 980 metre kare yani yaklaÅŸÄ±k 3 bin metrekare alanÄ± olan bir okul binasÄ±dÄ±r. Bu bina içerisinde 18 adet akademisyen odasÄ± bulunmakta, 6 adet idari faaliyetlerde kullanacak oda bulunmakta 17 adet derslik var. 3 adet laboratuar var. Bilgisayar odasÄ±, kütüphane, kantin ve sÄ±ÄŸÄ±nak var." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan protokol üyeleri yapÄ±lan dua ile binanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi, daha sonra bina gezildi.

Törene, eski bakanlardan Faruk Nafiz Özak, Çanakkale Valisi Orhan TavlÄ±, Gökçeada KaymakamÄ± Muhittin Gürel, Gökçeada Belediye BaÅŸkanÄ± Ünal Çetin, Çanakkale Ä°l Emniyet Müdürü Celal Sel, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Jandarma KÄ±demli Albay Necmi Ä°nce, AK Parti Çanakkale Ä°l BaÅŸkanÄ± YeÅŸim KaradaÄŸ ile hayÄ±rsever Karadeniz ailesinin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Bakan Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindekiler daha sonra Gökçeada KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nda düzenlenen il brifingine katÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan YÄ±lmaz, Zeytinliköyde bulunan özel Gökçeada Rum Ä°lkokulunu ziyaret edip, okulun ÅŸeref defterini imzaladÄ±. Daha sonra YÄ±lmaz ve beraberindekiler oradaki bir kafeteryada dibek kahvesi içip sakÄ±zlÄ± muhallebi yedi.